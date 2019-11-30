بالصور.. ظهور «شاهقة مائية» في القنفذة

رصد الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، صعود شاهقة مائية في محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

ونشر الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورًا قال إنَّها للشاهقة المائية، والتي هي عبارة عن «عمود من الهواء المختلط مع المياه بالتناوب على شكل كتلة سحابية عمودية دُوّاميّة فوق البحر تظهر على شكل قمع قد يصل إلى السحاب».

وقال الحصيني: إنَّ هذه الظاهرة الطبيعية تتكون أحيانًا، عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة.

أمطار متفاوتة

وفى وقت سابق كشف الحصيني، عن انتهاء أفضل وألطف أيام السنة بعد 10 أيام؛ حيث تتسم الحالة المناخية على كل مناطق المملكة والخليج بهطول أمطار متفاوتة، مشيرًا إلى أنَّ هذه الأيام يعقبها موسم «المربعانية».

وأوضح أنَّ سبب تسميته بهذا الاسم يرجع لأنَّ عدد أيامه ٣٩ يومًا، تتكون من ثلاثة نجوم، كل نجم «١٣» يومًا، وهي البداية الفعلية للبرد.

واليوم السبت توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية، تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، في عدد من مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

Advertisements

وقالت الهيئة: إنَّ منطقة الباحة (العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، الباحة، بني حسن، قلوة) تشهد هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

كما توقّعت الهيئة أن تتعرض منطقة عسير (النماص، بلقرن، خميس مشيط، أبها، أحد رفيدة، رجال ألمع، سراة عبيدة، محايل) إلى هطول أمطار رعدية، يصحبها نشاط في الرياح السطحية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

السحب الرعدية

وتشهد منطقة مكة المكرمة (القنفذة، الليث، بحرة) استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة التي تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة خلال الحالة الجوية التي بدأت الساعة الثانية صباحًا، وذلك حتى الساعة العاشرة مساءً.

بينما تشهد (الخرمة، الموية، تربة، رنية)- في المنطقة ذاتها- هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة، ما يؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

أمّا منطقة جازان (أبو عريش، أحد المسارحة، بيش، جازان، صبيا، فرسان)، فيستمر فيها تكوّن السحب الرعدية والرياح النشطة التي بدأت الساعة السادسة صباحًا، وذلك حتى الساعة الثالثة عصرًا.