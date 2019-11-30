القيادة تهنئ رئيسي رومانيا وإفريقيا الوسطى

بعثت القيادة الرشيدة، اليوم السبت، برقيات تهنئة إلى رئيس رومانيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، ورئيس إفريقيا الوسطى بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

برقية تهنئة إلى رئيس رومانيا

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة إلى الرئيس كلاوس فرنر يوهانز رئيس رومانيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المُفدَّى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس رومانيا، عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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برقية تهنئة لرئيس إفريقيا الوسطى

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس فوستان أركونج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدَّى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.