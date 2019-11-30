الأرصاد: غيوم على موسم الدرعية السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها بتواجد غيوم، اليوم السبت، على موسم الدرعية.

وقالت «هيئة الأرصاد»، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن السماء ستكون غائمة جزئيًّا، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة 10 إلى 30 كم/ ساعة.

نسبة الرطوبة

وأشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن درجة الحرارة الكبرى بـ«موسم الدرعية» 27 درجة، والصغرى 15 درجة، وتبلغ نسبة الرطوبة 50%.

وفي وقت سابق، توقّعت «هيئة الأرصاد» بتقريرها لطقس اليوم السبت، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في عدد من مناطق المملكة.

وقالت الهيئة، إن منطقة الباحة (العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، الباحة، بني حسن، قلوة) تشهد هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

كما توقّعت الهيئة أن تتعرض منطقة عسير (النماص، بلقرن، خميس مشيط، أبها، أحد رفيدة، رجال ألمع، سراة عبيدة، محايل) إلى هطول أمطار رعدية، يصحبها نشاط في الرياح السطحية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الساعة الثامنة مساءً.

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وتشهد منطقة مكة المكرمة (القنفذة، الليث، بحرة) استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة التي تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة خلال الحالة الجوية التي بدأت الساعة الثانية صباحًا، وذلك حتى الساعة العاشرة مساءً.

بينما تشهد (الخرمة، الموية، تربة، رنية) -في المنطقة ذاتها- هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة، ما يؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

أمّا منطقة جازان (أبوعريش، أحد المسارحة، بيش، جازان، صبيا، فرسان)، فيستمر فيها تكوّن السحب الرعدية والرياح النشطة التي بدأت الساعة السادسة صباحًا، وذلك حتى الساعة الثالثة عصرًا.

أفضل أيام العام

وكان الباحث في الطقس والأرصاد «عبدالعزيز الحصيني»، قد كشف عن انتهاء أفضل وألطف أيام العام بعد 10 أيام.

ولفت «الحصيني» إلى أن الحالة المناخية على كل مناطق المملكة والخليج تتسم بهطول أمطار متفاوتة، مشيرًا إلى أن هذه الأيام يعقبها موسم «المربعانية».

وأوضح أن سبب تسميته بهذا الاسم يرجع لأن عدد أيامه ٣٩ يومًا، تتكون من ثلاثة نجوم، كل نجم «١٣» يومًا، وهي البداية الفعلية للبرد.