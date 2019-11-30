هيئة الزكاة والدخل: لا ضرائب على عمليات التجميل

أكّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الخدمات الصحية التجميلية معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك في رد الهيئة على استسفار تلقّته من متابع، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، على تويتر قال فيه: «هل السعوديين تشملهم ضريبه المستشفيات على العيادات التجميلية».

رسوم الوساطة

وأكدت الهيئة، أن القيمة تصل صفرًا على بيع السيارة من فرد لا يملك سجلًّا تجاريًّا، ولا يُمارس نشاطًا اقتصاديًّا لفرد آخر، ولكن تُفرض الضريبة على رسوم الوساطة عند نقل الملكية عن طريق معرض سيارات، كما تتحمل الدولة الضريبة للمسكن الأول للمواطنين السعوديين، بشرط ألا يزيد سعره على 850 ألف ريال.

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كما يعد الدخل الشهريّ الذي يتحصّله الموظف كراتب، وفقًا لنظام ضريبة القيمة المضافة، خارج قوائم الخضوع لذلك النظام، بينما يختلف الراتب عن المدخلات التي يتم تحصيل ضريبة بشأنها، والتي تعرّف على أنها تلك الضريبة التي يتم تحميلها لغير غايات النشاط الاقتصادي، وتخضع لشروط وضوابط للخصم وطريقة احتسابه.

ويشترط لخصم الضريبة تقديم الخاضع لها إثباتًا بخسارة السلع الموردة له أو تلفها أو سرقته، مع الأخذ في الاعتبار الفترة الزمنية التي تخوّل الخاضع للضريبة لخصم ضريبة المدخلات عن الخدمات التي تلقاها قبل تاريخ التسجيل.

وتلتزم المملكة بتطبيق أدنى معدلات ضريبة القيمة المضافة في العالم، بنسبة 5%، وتتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بالتعاون مع كل الجهات المعنية، بما في ذلك مصلحة الجمارك، وتُفرض تلك الضريبة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداءً من الإنتاج ومرورًا بالتوزيع وحتى مرحلة ‏البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.‏