الحصيني: الشتاء القادم سيكون باردًا

الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، أنه وفقًا للمؤشرات الأولية، فإن من المتوقع أن يكون الشتاء القادم باردًا.

وقال الحصيني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن المؤشرات الأولية تتجه إلى أن هذا العام (1441هـ- 2019 /2020م)، سوف يكون شتاؤه باردًا، إلى أن يصرفه الله.

وأضاف الحصيني أن النماذج العددية للطقس تشير إلى أن المربعانية أولها بارد ممطر على أجزاء من المملكة والخليج، مشيرًا إلى أن ذلك مجرد توقعات، وأن التغيير فيها وارد.

المربعانية وبداية البرد

وكان الحصيني، قد قال منذ أيام، إنه خلال أيام يأتي موسم «المربعانية»، موضحًا أن سبب تسميته بهذا الاسم، يرجع لأن عدد أيامه ٣٩ يومًا، تتكون من ثلاثة نجوم، كل نجم «١٣» يومًا، وهي البداية الفعلية للبرد.

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النجم الثاني من المربعانية

من جانبه، أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، يوم 26 نوفمبر الجاري، أن يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 ديسمبر 2019م، هو أول أيام المربعانية، ومدتها أربعون يومًا، ولهذا سميت بالمربعانية.

وأضاف الزعاق، أن النجم الأول (13يومًا) وسميًّا من حيث الأجواء فهو معتدل، والنجم الأول والثاني (26 يومًا) وسميًّا من حيث التأثير، فأمطاره تنبت ما ينبته الوسم، وهي موسم البرد.

وكان الزعاق قد ذكر -في تغريدة سابقة- أن البرد الفعلي (الذي يدخل مع الإنسان في فراشه) يتزامن مع دخول النجم الثاني من المربعانية، أي في منتصف ديسمبر.

كسوف شمسي حلقيّ

من جهة أخرى، توقّع الزعاق أن تشهد أجواء المملكة ظاهرة كونية لم تحدث منذ 118 عامًا، وسيتكرر حدوثها بعد 83 عامًا من الآن. مضيفًا أن هذه الظاهرة هي كسوف للشمس سيشاهد حلقيًّا في شرق السعودية ناحية الهفوف الأحساء في فجر يوم الخميس 26 ديسمبر 2019م.