«الصحة»: لم نحذر من التبغ الجديد.. وجميع منتجاته ضارة

نفت وزارة الصحة، صحة تحذير نُسِب إليها وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن السجائر، مؤكدة أنَّ جميع منتجات التبغ ضارة بالصحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر: «إنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تحذير عاجل من وزارة الصحة». وتؤكد الوزارة بأن منتجات التبغ كافة مضرة بالصحة، وللإقلاع الحجز في أقرب عيادة للإقلاع عن التدخين بالاتصال على الرقم (٩٣٧)»

منتجات التبغ والفتق الرئوي

وانتشرت عبر مواقع التواصل بيان منسوب- على غير الحقيقة- إلى وزارة الصحة جاء فيه «تحذير عاجل.. انتشر في الآونة الأخيرة أنواع من السجائر مجهولة المصنع لا تحتوي على التبغ، وسجلت عدة حالات فتق في الرئة، لذا حذرت وزارة الصحة شراء تلك السجائر حتى يتم مكافحة البضائع مجهولة المصدر».

ضريبة انتقائية على منتجات التبغ

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ذكرت يوم الأربعاء الماضي، النسب المقررة للضريبة الانتقائية على السلع ذات الأثر السلبي على الصحة العامة أو البيئة، والتي شملت ضرائب بنسبة 100% على مشروبات الطاقة ومنتجات التبغ وأجهزة التدخين الإلكترونية وسوائل التدخين، إضافة إلى ضريبة بنسبة 50% على المشروبات المحلاة والغازية.

وأوضحت الهيئة أنَّ تطبيق الضريبة سيبدأ من غد الأحد (1 ديسمبر 2019م)،.

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لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ

واعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في أكتوبر الماضي، لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، التي يُنتظر البدء العمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية، واللائحة مكوّنة من 11 مادة تتضمن الاشتراطات العامة، مشتملة على المواقع، والمباني، والتجهيزات، والمرافق، والأمان والسلامة.

وحدَّدت اللائحة المواقع، التي يُسمح بالترخيص للمطاعم والمقاهي بتقديم المعسل فيها داخل المدن، وتضمنت الأنشطة التجارية، وهي المناطق المصنفة كمنطقة تجارية، أو المحصورة بشوارع تجارية رئيسية، وتتضمن المواقع المسموحة: الشوارع التجارية، والمراكز والمجمعات التجارية، الكورنيش، الشواطئ، مرافق الإيواء السياحي، المناطق الصناعية والمستودعات، ومعارض السيارات.

واشترطت اللائحة، أن تكون المواقع التي سيسمح فيها بترخيص تقديم «الجراك»، أو المعسل خارج المدن خارج النطاق العمراني المحدَّد لكل مدينة أو محافظة، مشيرة إلى أنه يُستثنى من ذلك المخططات المعتمدة لكل المناطق الصناعية، والمستودعات ومعارض السيارات.