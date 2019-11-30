ذكرى البيعة / المنصوري: عهد زاهر للطيران تحت قيادة الملك سلمان



الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

رفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني أسمى آيات التهاني والولاء والطاعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال معاليه في كلمة بهذه المناسبة: "إنّ هذه الذكرى العزيزة على نفوسنا جميعا تأتي تجسيدا لإنجازات قام بها ملوك الدولة السابقون الذين أعلوا شأن هذه الدولة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، حيث تحقق للمملكة الكثير من المكتسبات الحضارية فيما تبوأت مكانة رفيعة في المحافل الدولية.

وأشار إلى أن المملكة شهدت في هذا العهد الزاهر إنجازات قياسية، تميزت بالشمولية والتكامل، وسجلت حضوراً عالمياً في مختلف المحافل والمناسبات على مختلف الأصعدة الداخلية والخارجية وسجلت معدلات قياسية للنمو الاقتصادي، من خلالِ بنيةٍ أساسيةٍ طالت جميع القطاعات، ومشروعات كبرى في شتى المجالات، تعكس رؤيته - حفظه الله - التي تتلمس احتياجات المواطن.

وأكد معاليه أن ما حظي به قطاع الطيران المدني في هذا العهد الزاهر جاء من قناعة القيادة الرشيدة بالدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الطيران المدني في تحقيق النهضة التنموية الشاملة، وتأثيره في نجاح العديد من القطاعات الأخرى، وقد تمثل هذا الاهتمام في العديد من الأوامر والتوجيهات والقرارات التي كان لها الأثر البالغ في القطاع.

وبين أن من هذا الأثر الفاعل والكبير، تطور وإسهام قطاع الطيران في الناتج الوطني بنسبة قدرها 5،6% بحسب إحصائيات اتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا"، بالإضافة إلى زيادة عدد المطارات الداخلية والدولية وكان آخرها مطار خليج نيوم وافتتاح مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة الصالة رقم 1 ليصبح مجموع المطارات بالمملكة (28) مطاراً.

علاوة على تحقيق الهيئة لأعلى عدد مسافرين ورحلات في مطارات المملكة وبلوغه 100 مليون مسافر، وبفضل المتابعة الحكيمة من القيادة الرشيدة، أصبحت الهيئة تحقق موارد مالية عبر حزمة من الحلول التي أوجدتها لتكون بدائل تمويلية ومنها دعم سوق الطيران وتقوية البنية التحتية ما حفز هذا القطاع على النمو وبالتالي ارتفاع في إيرادات الهيئة والشركات التابعة لها حيث بلغت 8،8 مليارات ريال بزيادة عن عام 2017م بنسبة 5%، وخفض مصروفاتها إلى 7،2 مليار ريال تقريباً بانخفاض بلغ 12% عن عام 2017م.

وأفاد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن الهيئة واصلت تحقيق الإنجازات محليا ودوليا في هذا العهد منها استضافة المملكة مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019 بالرياض، وفوز المملكة العربية

// انتهى //

13:51ت م

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الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني أسمى آيات التهاني والولاء والطاعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين.وقال معاليه في كلمة بهذه المناسبة: "إنّ هذه الذكرى العزيزة على نفوسنا جميعا تأتي تجسيدا لإنجازات قام بها ملوك الدولة السابقون الذين أعلوا شأن هذه الدولة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، حيث تحقق للمملكة الكثير من المكتسبات الحضارية فيما تبوأت مكانة رفيعة في المحافل الدولية.وأشار إلى أن المملكة شهدت في هذا العهد الزاهر إنجازات قياسية، تميزت بالشمولية والتكامل، وسجلت حضوراً عالمياً في مختلف المحافل والمناسبات على مختلف الأصعدة الداخلية والخارجية وسجلت معدلات قياسية للنمو الاقتصادي، من خلالِ بنيةٍ أساسيةٍ طالت جميع القطاعات، ومشروعات كبرى في شتى المجالات، تعكس رؤيته - حفظه الله - التي تتلمس احتياجات المواطن.وأكد معاليه أن ما حظي به قطاع الطيران المدني في هذا العهد الزاهر جاء من قناعة القيادة الرشيدة بالدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الطيران المدني في تحقيق النهضة التنموية الشاملة، وتأثيره في نجاح العديد من القطاعات الأخرى، وقد تمثل هذا الاهتمام في العديد من الأوامر والتوجيهات والقرارات التي كان لها الأثر البالغ في القطاع.وبين أن من هذا الأثر الفاعل والكبير، تطور وإسهام قطاع الطيران في الناتج الوطني بنسبة قدرها 5،6% بحسب إحصائيات اتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا"، بالإضافة إلى زيادة عدد المطارات الداخلية والدولية وكان آخرها مطار خليج نيوم وافتتاح مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة الصالة رقم 1 ليصبح مجموع المطارات بالمملكة (28) مطاراً.علاوة على تحقيق الهيئة لأعلى عدد مسافرين ورحلات في مطارات المملكة وبلوغه 100 مليون مسافر، وبفضل المتابعة الحكيمة من القيادة الرشيدة، أصبحت الهيئة تحقق موارد مالية عبر حزمة من الحلول التي أوجدتها لتكون بدائل تمويلية ومنها دعم سوق الطيران وتقوية البنية التحتية ما حفز هذا القطاع على النمو وبالتالي ارتفاع في إيرادات الهيئة والشركات التابعة لها حيث بلغت 8،8 مليارات ريال بزيادة عن عام 2017م بنسبة 5%، وخفض مصروفاتها إلى 7،2 مليار ريال تقريباً بانخفاض بلغ 12% عن عام 2017م.وأفاد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن الهيئة واصلت تحقيق الإنجازات محليا ودوليا في هذا العهد منها استضافة المملكة مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019 بالرياض، وفوز المملكة العربية السعودية في انتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) خلال اجتماع الجمعية العمومية رقم (40)، وفوزها كذلك في انتخابات مفوضية الملاحة الجوية وتحقيق المملكة تقدماً كبيراً في مؤشر تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، إذ قفزت في مؤشرها العام من مركز 39 إلى المركز 36، وتقدمت في محور كفاءة خِدْمات النقل الجوي إلى 5 مراكز في هذا المحور لتصل إلى المركز 34 على الصعيد العالمي بعدما كانت في المركز 39 خلال العام الماضي 2018.// انتهى //13:51ت م0111

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