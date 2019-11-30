ذكرى البيعة / محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم



الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

رفع معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أسمى التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال العوهلي بهذه المناسبة: نؤكّد ولاءنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - حيث تحفزنا هذه الذكرى لتقديم المزيد ولمضاعفة جهودنا في قيادة تطوير قطاع الصناعات العسكرية والأمنية المحلية بما يدعم استقلالية الوطن وأمانه وازدهاره.

وأضاف : نحن في الهيئة العامة للصناعات العسكرية نتعهّد لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمواصلة السعي بخطى ثابتة في مسيرة توطين 50% من إنفاق المملكة العسكري عبر تطوير إطار تنظيمي محكم يعزز شفافية القطاع ويستقطب الاستثمارات إليه، وتعزيز الاستفادة من توحيد قوة المملكة الشرائية في المجال لإعطاء الأولوية للتوطين ورفع كفاءة الإنفاق، وبناء الإمكانات التقنية والبحثية والكفاءات

وفي ختام تصريحه، سأل معالي المهندس أحمد العوهلي الله تعالى أن يحفظ ويسدد خطى خادم الحرمين الشريفين ويجعله ذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ سمو

ولي عهده الأمين ، وبلادنا المباركة وجنودنا البواسل.

// انتهى //

13:47ت م

0110



الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أسمى التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية ــ حفظهما الله ــ، بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مقاليد الحكم في البلاد.وقال العوهلي بهذه المناسبة: نؤكّد ولاءنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - حيث تحفزنا هذه الذكرى لتقديم المزيد ولمضاعفة جهودنا في قيادة تطوير قطاع الصناعات العسكرية والأمنية المحلية بما يدعم استقلالية الوطن وأمانه وازدهاره.وأضاف : نحن في الهيئة العامة للصناعات العسكرية نتعهّد لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمواصلة السعي بخطى ثابتة في مسيرة توطين 50% من إنفاق المملكة العسكري عبر تطوير إطار تنظيمي محكم يعزز شفافية القطاع ويستقطب الاستثمارات إليه، وتعزيز الاستفادة من توحيد قوة المملكة الشرائية في المجال لإعطاء الأولوية للتوطين ورفع كفاءة الإنفاق، وبناء الإمكانات التقنية والبحثية والكفاءات السعودية وفي ختام تصريحه، سأل معالي المهندس أحمد العوهلي الله تعالى أن يحفظ ويسدد خطى خادم الحرمين الشريفين ويجعله ذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ سموولي عهده الأمين ، وبلادنا المباركة وجنودنا البواسل.// انتهى //13:47ت م0110

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كانت هذه تفاصيل خبر ذكرى البيعة / محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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