ذكرى البيعة / سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية: عَهْدُ القُوَّةِ والعَزْم .. بِقِيَادَةِ مَلِكِ الحَزْم



الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

قال صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية

وأضاف سموه في تصريح بهذه المناسبة : فبعد تأسيسها وتوحيدها على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - ، تتابعت عهود الخير والتقدّم والازدهار، بقيادة أبنائه الكرام الأبرار، متمسّكين بوصية والدهم ونهجه، وماضين على أثره ودربه، فشيّدوا صروح الأمجاد، وعمّ الأمن والإيمان البلاد والعباد.

وتابع سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية : ها نحن اليوم، وبقيادة ملك الحزم، نعيش عهدَ القوة والعزم، عهدَ الزعامة والسيادة، والإصرار والإرادة، عهدَ النهضة والنماء، والتطوّر والبناء، عهدَ خادم الحرمين الشريفين، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيّده الله.

وأوضح سمو الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز أن ما شهدته المملكة خلال الخمسة الأعوام الماضية، من نهضة شاملة، وتطوّر مُذهلٍ متسارع على الصعيد الداخلي، وحضورٍ حازمٍ مُلفت على الصعيد الدولي، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -، لدليل على حُنْكته، وقيادته الحكيمة الرشيدة.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية باسمه ، ونيابة عن منسوبي القوات الجوية، التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه - أيده الله - مقاليد الحكم.

وسأل الله العلي القدير أن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره، وأن يحفظ ولاة أمرنا، وأن ينصر جنودنا ويرحم شهداءنا.

// انتهى //

13:42ت م

0108



الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسقال صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية ، أرضٌ تفيضُ بالخير والعطاء، وبلادٌ عامرةٌ بالعزة والإباء، ودولةٌ دستورها وحيٌ وهديٌ من السماء، تلك هي مملكة العدل والمحبّة والسلام، ومهبط الوحي وقِبلة أمّة الإسلام، تلك هي المملكة العربية السعودية.وأضاف سموه في تصريح بهذه المناسبة : فبعد تأسيسها وتوحيدها على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - ، تتابعت عهود الخير والتقدّم والازدهار، بقيادة أبنائه الكرام الأبرار، متمسّكين بوصية والدهم ونهجه، وماضين على أثره ودربه، فشيّدوا صروح الأمجاد، وعمّ الأمن والإيمان البلاد والعباد.وتابع سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية : ها نحن اليوم، وبقيادة ملك الحزم، نعيش عهدَ القوة والعزم، عهدَ الزعامة والسيادة، والإصرار والإرادة، عهدَ النهضة والنماء، والتطوّر والبناء، عهدَ خادم الحرمين الشريفين، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيّده الله.وأوضح سمو الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز أن ما شهدته المملكة خلال الخمسة الأعوام الماضية، من نهضة شاملة، وتطوّر مُذهلٍ متسارع على الصعيد الداخلي، وحضورٍ حازمٍ مُلفت على الصعيد الدولي، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -، لدليل على حُنْكته، وقيادته الحكيمة الرشيدة.ورفع صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية باسمه ، ونيابة عن منسوبي القوات الجوية، التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه - أيده الله - مقاليد الحكم.وسأل الله العلي القدير أن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره، وأن يحفظ ولاة أمرنا، وأن ينصر جنودنا ويرحم شهداءنا.// انتهى //13:42ت م0108

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ذكرى البيعة / سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية: عَهْدُ القُوَّةِ والعَزْم .. بِقِيَادَةِ مَلِكِ الحَزْم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.