ذكرى البيعة/ رئيس ديوان المظالم: سياسة خادم الحرمين الحكيمة قفزت بالمملكة لمقدمة مصاف دول العالم



الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

أكد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم في بلادنا ذكرى غالية، مناسبة نستذكر فيها معاني الوفاء والولاء والمحبة لقيادتنا الرشيدة ووطننا المبارك، ونستحضر معاني العزم والحزم التي هي سمة هذا العهد الميمون، والنهضة التنموية المبنية على رؤية محورية شاملة، تحقق خلال سنواتها الماضية منجزات عظيمة، بنيت على أسس شرعية متينة، وسياسة متوازنة حكيمة، تمثلت فيها مشاريع اقتصادية تنموية واجتماعية كبيرة، جعلت للمملكة العربية

وقال معاليه : إنّ ذكرى البيعة تأتي هذا العام متزامنة مع تصنيف المملكة من قبل البنك الدولي كأكثر الدول تقدمًا، والأولى إصلاحًا من بين (190) دولة في العالم، وذلك نظير ما قامت به الدولة -أيدها الله- من إصلاحات اقتصادية وإدارية، بالإضافة إلى تكريس مفاهيم ومبادئ العدل والمساواة، إلى جانب مكافحة الفساد ومحاربته قولًا وفعلًا؛ إذ جعلت هذه الإصلاحات الكبيرة من المملكة العربية السعودية أنموذجًا يحتذى به للدولة الطموحة الرائدة.

فيما أشار الدكتور اليوسف إلى أنه على مستوى إرساء دعائم العدالة وسرعة إنجازها في ميدان القضاء الإداري، كانت إسهامات القيادة الرشيدة ظاهرة واضحة؛ حيث تم بحمد الله تفعيل قضاء الاستئناف بمحاكم الاستئناف الإدارية، وباشرت المحكمة الإدارية العليا اختصاصاتها، ليتحقق بذلك استكمال تنفيذ الأنظمة القضائية، وتطبيق ضماناتها العدلية.

كما ظهر اهتمام القيادة -وفقها الله- في مختلف الجوانب، فتم إنشاء وافتتاح عدد من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في عدد من مناطق المملكة، كما تم تدعيم الكادر البشري في ديوان المظالم وتطويره، وفي الجانب التقني أطلق ديوان المظالم عددًا من الخِدْمات الإلكترونية من خلال منصة معين الإلكترونية تيسيرًا لإجراءات التقاضي، كما دشن مؤخرًا العديد من الأنظمة الإلكترونية المساندة، وفق مستهدفات خطته الإستراتيجية 2020، إذ دشن منصة إدارة الإلكترونية للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، ومنصة مسار الإلكترونية المخصص لمتابعة جميع أعمال ومبادرات الخطة الإستراتيجية، بالإضافة إلى تدشين منصة خبير الإلكترونية للتدريب التعاوني؛ لتتواكب أعمال ديوان المظالم مع مستجدات التقنية وتوظيفها لاستمرار تقدُّمه.

وأضاف أن كل تلك الإنجازات تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله – على الاستمرار في التطوير والتحسين، وحكمته الثاقبة في قيادة هذا البلد الغالي ورعاية مصالح الوطن والمواطنين، يسانده في ذلك ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

واختتم الدكتور اليوسف تصريحه داعيًا الله سبحانه عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وعضده الموفق سمو ولي العهد، وأن يجعل ما يقدمانه للوطن في موازين حسناتهم، وأن يعز بهم الإسلام والمسلمين.

// انتهى //

13:41ت م

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الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسأكد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم في بلادنا ذكرى غالية، مناسبة نستذكر فيها معاني الوفاء والولاء والمحبة لقيادتنا الرشيدة ووطننا المبارك، ونستحضر معاني العزم والحزم التي هي سمة هذا العهد الميمون، والنهضة التنموية المبنية على رؤية محورية شاملة، تحقق خلال سنواتها الماضية منجزات عظيمة، بنيت على أسس شرعية متينة، وسياسة متوازنة حكيمة، تمثلت فيها مشاريع اقتصادية تنموية واجتماعية كبيرة، جعلت للمملكة العربية السعودية شأنًا متقدمًا عظيمًا في مقدمة مصاف دول العالم في مدة وجيزة.وقال معاليه : إنّ ذكرى البيعة تأتي هذا العام متزامنة مع تصنيف المملكة من قبل البنك الدولي كأكثر الدول تقدمًا، والأولى إصلاحًا من بين (190) دولة في العالم، وذلك نظير ما قامت به الدولة -أيدها الله- من إصلاحات اقتصادية وإدارية، بالإضافة إلى تكريس مفاهيم ومبادئ العدل والمساواة، إلى جانب مكافحة الفساد ومحاربته قولًا وفعلًا؛ إذ جعلت هذه الإصلاحات الكبيرة من المملكة العربية السعودية أنموذجًا يحتذى به للدولة الطموحة الرائدة.فيما أشار الدكتور اليوسف إلى أنه على مستوى إرساء دعائم العدالة وسرعة إنجازها في ميدان القضاء الإداري، كانت إسهامات القيادة الرشيدة ظاهرة واضحة؛ حيث تم بحمد الله تفعيل قضاء الاستئناف بمحاكم الاستئناف الإدارية، وباشرت المحكمة الإدارية العليا اختصاصاتها، ليتحقق بذلك استكمال تنفيذ الأنظمة القضائية، وتطبيق ضماناتها العدلية.كما ظهر اهتمام القيادة -وفقها الله- في مختلف الجوانب، فتم إنشاء وافتتاح عدد من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في عدد من مناطق المملكة، كما تم تدعيم الكادر البشري في ديوان المظالم وتطويره، وفي الجانب التقني أطلق ديوان المظالم عددًا من الخِدْمات الإلكترونية من خلال منصة معين الإلكترونية تيسيرًا لإجراءات التقاضي، كما دشن مؤخرًا العديد من الأنظمة الإلكترونية المساندة، وفق مستهدفات خطته الإستراتيجية 2020، إذ دشن منصة إدارة الإلكترونية للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، ومنصة مسار الإلكترونية المخصص لمتابعة جميع أعمال ومبادرات الخطة الإستراتيجية، بالإضافة إلى تدشين منصة خبير الإلكترونية للتدريب التعاوني؛ لتتواكب أعمال ديوان المظالم مع مستجدات التقنية وتوظيفها لاستمرار تقدُّمه.وأضاف أن كل تلك الإنجازات تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله – على الاستمرار في التطوير والتحسين، وحكمته الثاقبة في قيادة هذا البلد الغالي ورعاية مصالح الوطن والمواطنين، يسانده في ذلك ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، صاحب الرؤية الطموحة، والنظرة السياسية العميقة، والمشاريع التنموية الكبرى.واختتم الدكتور اليوسف تصريحه داعيًا الله سبحانه عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وعضده الموفق سمو ولي العهد، وأن يجعل ما يقدمانه للوطن في موازين حسناتهم، وأن يعز بهم الإسلام والمسلمين.// انتهى //13:41ت م0107

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