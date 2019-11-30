ذكرى البيعة / الدكتور الفهيد: ذكرى البيعة الخامسة .. مسيرة خالدة وملحمة بناء تسابق الزمن



الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

رفع معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات التدريب التقني والمهني بالمملكة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظة الله ورعاه - بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة.

وقال الدكتور الفهيد في كلمة بهذه المناسبة : إنها ذكرى خالدة ومناسبة غالية وعزيزة على الجميع وتجسّد أسمى معاني الوفاء وأصدق الولاء لقائد المسيرة وباني نهضتها.

وأضاف: أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حققت خلال السنوات الماضية و بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود منجزات كبيرة بتدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن في جميع التخصصات التقنية والمهنية, فقد توسعت المؤسسة في افتتاح الكليات التقنية للبنين والبنات بجميع مناطق ومحافظات المملكة كما تم افتتاح العديد من فروع الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، والتوسع في افتتاح تخصصات جديدة ونوعية تلبي حاجة السوق السعودي كما تم إطلاق العديد من المبادرات لمواكبة رؤية المملكة 2030 ومنها بوابة التدريب الالكتروني والمدرب المعتمد وفرصة عمل لكل خريج والتدريب المجتمعي "أتقن " الذي شهد تفاعلا قويا من جميع شرائح المجتمع من المواطنين والمواطنات ،وبين أن المؤسسة تسعى إلى الحصول على فرص عمل ملائمة في القطاع الخاص تلبي حاجة السوق السعودي من الأيدي العاملة الوطنية بعد تأهيلهم وصقل مواهبهم ليكونوا سواعد وطنية . كما حققت المؤسسة جوائز دولية عالمية في الابتكار والإبداع وخطت خطوات متقدمة في مواكبة رؤية المملكة من خلال الانتشار الواسع والتدريب والشراكات في جميع المناطق.

ونوه معاليه بما حققته البلاد في عهد قائدها - حفظه الله - بحزمه وعزمه وجولاته التفقدية لجميع المناطق والتي عمقت الترابط الأبوي بين القيادة والشعب وظهر ذلك جلياً في المشاعر الصادقة والمتبادلة مع أبنائه المواطنين للسير بالوطن نحو القمة والمجد وتمكين المرأة من جميع حقوقها للمساهمة والمشاركة في مسيرة البناء لهذا الوطن الشامخ وما يقوم به " حفظه الله ورعاه " من خطوات كبيرة نحو الرقي والتقدم والازدهار والتطور والأمن والاستقرار.

واختتم تصريحه بالدعاء سائلاً الله عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة والشعب الكريم من كل مكروه، وأن يديم علينا نعمة الإسلام والأمن والأمان والاستقرار. وأن يحفظ الجنود المرابطين على الحد الجنوبي.

// انتهى //

13:26ت م

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