شكرا لقرائتكم خبر عن هل بإمكان المواطنة السفر بأبنائها بواسطة «سجل الأسرة»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشفت المديرية العامة للجوازات، أن «سجل الأسرة» لا يعد وثيقة يمكن للأم من خلالها السفر بأبنائها، بل يشترط إصدار جواز سفر مستقل لكل شخص.

وأكدت «الجوازات» أنه يشترط لسفر المواطنين من هم دون سن 21 عاماً أن يكون بموافقة ولي الأمر، ويستثنى من ذلك المتزوجون (ذكوراً وإناثاً).

وتابعت «الجوازات»: من هم دون سن الـ15 عاماً يتم حجز موعد عبر منصة أبشر بهوية ولي الأمر ومراجعة إدارة الجوازات.