شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يدشّن غداً مبادرة «شرقية خضراء» والان نبدء بالتفاصيل
يدشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية غداً، بديوان الأمارة، مبادرة أمانة المنطقة الشرقية #شرقية_خضراء، التي تأتي ضمن برامج الأمانة في تشجير مدن الشرقية، وزيادة نسبة الرقعة الخضراء، وزيادة نسبة الفرد منها، ونشر ثقافة الوعي بين جميع شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليها.
وتأتي المبادرة بالمشاركة مع تعليم الشرقية وصحة الشرقية والتجمع الصحي الأول والمجاميع التطوعية، وتستهدف المدارس والمباني التعليمية والمستشفيات والمراكز الصحية والشوارع في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
وتستهدف المبادرة زراعة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة والمناسبة لبيئة المنطقة ومن إنتاج مشاتل أمانة الشرقية، وتم العمل على تأسيس برامج خاصة به يتم تنظيمها أثناء المبادرة.
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