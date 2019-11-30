شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم التنفيذ تباشر 71 حكماً أجنبياً بقيمة 288 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

• الشرقية تتصدر قائمة الطلبات بـ 31 طلبًا بقيمة نحو 200 مليون ريال

كشفت وزارة العدل، عن أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة ضد مواطنين أو مقيمين في المملكة، الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، قد بلغت 71 طلبًا لاستعادة نحو 288 مليون ريال، خلال العام الهجري الجاري 1441هـ.

وبحسب وزارة العدل، تصدرت المنطقة الشرقية قائمة الطلبات بـ 31 طلبًا بقيمة نحو 200 مليون ريال، تليها الرياض بـ 19 طلبًا بقيمة 51 مليون ريال، ثم مكة المكرمة بـ11 طلبًا بإجمالي مبالغ تقدر بـ 36.7 مليون ريال، وأخيرًا المدينة المنورة، والقصيم، وتبوك، وحائل ونجران بـ 10 طلبات بقيمة بـ 300 ألف ريال.

ويعزز تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات المكانة الدولية للقضاء السعودي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.