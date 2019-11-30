شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية : 5 أعوام ناصعةً مشرقة في صفحات التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

قال صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية : في هذا اليوم، تمر الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- مقاليد الحكم في بلادنا، أعواماً خمسة، قصيرة من عمر الزمن، كبيرةً بحجم المنجزات، ناصعةً مشرقة في صفحات التاريخ.

وأكد سموه إننا عندما نحتفل بهذه الذكرى العزيزة، نجسد مشاعر الولاء والوفاء، لهذا الوطن وقيادته، التي جعلت همها الأول أن تكون بلادنا مضرب المثل، والنموذج الذي يحتذى به في شتى المجالات، مشيرا سموه إلى أنه قد هيأت من أجل ذلك المرافق، وخصصت الاعتمادات، وقبل هذا وذاك، أهلت الإنسان السعودي ليكون قادراً على صنع ورسم المستقبل المشرق، الذي صاغته رؤية المملكة الطموحة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي العهد -حفظهما الله-.

وبين سمو نائب أمير المنطقة الشرقية البلاد من حولنا شهدت منذ أمدٍ ليس ببعيد تقلبات ومتغيرات، إلا أن بلادنا ولله الحمد ضلت عصيةً شامخة، تواصل مسيرة التنمية، وتتبع المنجز بالمنجز، وتذلل المصاعب واحداً تلو الآخر، وامتدت يد البناء لخارج المملكة، فمبادرات بلادنا الإنسانية وصلت إلى أصقاع المعمورة، تارةً إغاثةً لملهوف، وأخرى جبر لمكسور، وثالثة جمعاً لكلمة، ورابعة نشراً لمنهج الاعتدال والتسامح، والمتأمل لذلك سيجد الكثير والكثير، وهذا بفضل الله أولاً، ثم بفضل حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتوجيهاتهما الدائمة بأهمية العمل لرفع اسم المملكة في المحافل كافة.

وتابع سموه إن الكلمات تقصر قيمةً وقامة في وصف ما تحقق في هذه الأعوام الخمس، ولا نملك إلا أن نرفع الدعوات للمولى عز وجل أن يديم خادم الحرمين الشريفين، قائد مسيرة هذه الأمة، وراعي نهضتها، وأن يمد في عمره، ويلهمه الحق والسداد، ويعين سمو ولي العهد، وأن يحفظ بلادنا ويديم فيها الأفراح والمناسبات العزيزة.