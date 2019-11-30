شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : خادم الحرمين أرسى نهضة حضارية في مختلف المجالات والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالمنجزات التي تحققت في العهد الزاهر الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مؤكداً أن المراقب لما شهدته المملكة في السنوات الخمس لحكمه -أيده الله-، سيلحظ تغييراً على الأصعدة كافة.

وقال سموه في كلمةً بهذه المناسبة : "نعيش في هذه الأيام ذكرى عزيزة، نستذكر فيها تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم في البلاد، مشيرا إلى أنه مرت السنوات الخمس، وشهدنا فيها تطوراً ونماءً في مختلف الأصعدة، فقد شهدت هذه السنوات انطلاق رؤية المملكة الطموحة، التي تنشد المستقبل الأفضل لأبناء المملكة، وحرصت على تفعيل الطاقات الكامنة، واستثمار المقومات، وتفعيل القدرات، من أجل وطنٍ طموح، مزدهر الاقتصاد، ومتين البنيان".

واضاف سموه : "لقد أرسى خادم الحرمين الشريفين معالم نهضة حضارية في مختلف المواقع، فمن اطلاق مشروع بوابة الدرعية، إلى مشروعات التطوير في محافظة العلا، إلى غيرها من المشروعات، التي تؤكد أن تقدم ونماء هذا الوطن، هو الغاية التي يسعى إليها -أيده الله-، وفي كل عام من عهده الزاهر الميمون، تتوالى المنجزات، وتتجدد الإنجازات، وتواصل بلادنا التنمية التي بدأت منذ أن وحد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- هذه الأرض الطيبة تحت راية التوحيد".

واستذكر سموه على الصعيد الدولي.. عدداً من المنجزات التي حققتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، حيث قال سموه " واصلت المملكة المحافظة على مكانتها المتقدمة بين دول العالم، وعززت مسيرة العمل الخليجي والعربي والإسلامي المشترك، وواصلت عطاءها الممتد لمختلف الدول، بلمسة حانية، ويد صادقة، تسعى للتنمية والتطوير، وتبنى جسوراً من الثقة، من أجل تحقيق الازدهار والنماء، ونشر السلام والتسامح"، مردفاً "إن المراقب لما شهدته المملكة خلال الأعوام الخمسة الماضية، سيلحظ التغيير والتطوير الذي شمل مختلف مناحي الحياة فيها، وذلك لم يكن ليتحقق لولا فضل الله ثم الحكمة الراجحة، والنظرة الثاقبة المتأملة لخادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله-، الذي يحرص دائماً أن تكون بلادنا الأولى في شتى المجالات، ويحرص أن تتواصل المسيرة، ويستمر العطاء، ويعم النماء مختلف أنحاء المملكة".

واختتم سمو أمير المنطقة الشرقية كلمته قائلا: "بهذه الذكرى العزيزة، فإنني أرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، باسمي وباسم أبناء المنطقة الشرقية، الذين يرفعون أكفهم راجين من المولى عز وجل أن يكلل مساعيه الخيرة بالتوفيق والسداد، وأن يمده في عمره، ويبارك فيه، ويديمه ذخراً وعزاً وسنداً للإسلام والمسلمين".