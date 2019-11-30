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الشرطة البريطانية تكشف عن هوية منفذ حادثة الطعن

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أعلنت الشرطة البريطانية أن اسم الرجل الذي قتل شخصين طعنا في لندن امس الجمعة فيما وصفته السلطات بأنه هجوم إرهابي هو عثمان خان البالغ من العمر 28 عاما والذي سبق إدانته بارتكاب جرائم إرهابية وأفرج عنه من السجن العام الماضي ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك الروسية .

وقال نيل باسو قائد شرطة مكافحة الإرهاب ببريطانيا في بيان إن "هذا الشخص كان معروفا للسلطات وأدين في 2012 في جرائم إرهابية".

وأضاف البيان: "أفرج عنه من السجن في ديسمبر 2018 بشروط وبوضوح فإن أحد نقاط التحقيق الرئيسية الآن هو تحديد كيف تمكن من تنفيذ هذا الهجوم".

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وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت يوم الجمعة أن رجلا يرتدي حزاما ناسفا زائفا كان قد طعن عددا من الأشخاص بالقرب من جسر لندن قبل أن يطرحه المارة أرضا.

وأعلن رئيس قسم محاربة الإرهاب التابع لشرطة لندن، نيل باسو، أن المشتبه فيه بحادثة جسر لندن قتل على الفور، موضحا أنه كان يثبت على جسده مجسما يشبه العبوة الناسفة، وأن الحادث يعتبر هجوما إرهابيا.

كما أعلنت رئيسة الشرطة البريطانية، سكوتلاند يارد، كريسيدا ديك. يوم الجمعة، أن اثنين من المصابين الخمسة في هجوم جسر لندن قد لقيا مصرعهم.

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