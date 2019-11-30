بعد الأمطار.. أمانة جازان: شبكة التصريف تعمل بكفاءة

2019-11-30

متابعات الخليج 365 - جازان

قال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان عبدالعزيز الريثي: إن الأمطار التي شهدتها مدينة جيزان، أمس الجمعة، كانت غزيرةً واستمر هطولها لساعات متواصلة، وباشرت الفرق الميدانية بالأمانة مهامها فور هطول الأمطار لتصريف تجمعات مياه الأمطار في المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار بمدينة جيزان، وما زال العمل جارياً لنزح أي تجمعات مياه متبقية.

وعن شبكة تصريف الأمطار، أكد الريثي بأن شبكة تصريف مياه الأمطار المنفذة بمدينة جيزان تبلغ أطوالها 14.5 كم وتمثل نسبة 25% من إجمالي مساحة مدينة جيزان، وتعمل بكفاءة حيث قامت بتصريف مياه الأمطار من الطرق والأحياء السكنية المخدومة بتلك الشبكة بواسطة محطة الرفع التي تعمل بها ثلاث مضخات تقوم بطرد المياه بطاقة 4.5 متر مكعب في الثانية وتصريفها إلى البحر مباشرة، وبالنسبة للمواقع التي لا تشملها شبكة تصريف مياه الأمطار المنفذة في المدينة فتمت مباشرة نزحها بواسطة فرق الأمانة الميدانية والعمالة والآليات والمعدات المخصصة لذلك، حيث قامت الفرق الميدانية بسحب ونزح كميات كبيرة من مياه الأمطار من الشوارع، ولا يزال العمل مستمراً على مدار الساعة لنزح أي تجمعات مياه متبقية.

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كما أوضح المتحدث الرسمي للأمانة أن هناك دراسات لمشاريع تصريف مياه الأمطار بالمدينة انتهت منها أمانة منطقة جازان مؤخراً بهدف توسعة محطة تصريف مياه الأمطار الحالية، وكذلك إضافة شبكة مياه جديدة لأحياء المدينة الشمالية وهي حالياً تحت إجراءات الترسية.

وعن مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار التي تبلغ تكاليفها 550 مليون ريال، فتؤكد الأمانة بأن تلك المشاريع موزعة على مشاريع أمانة المنطقة لتنفيذها في مدينة جيزان وعلى مشاريع بلديات المنطقة المرتبطة بها والبالغ عددها ( 25 ) بلدية في محافظات ومراكز وقرى المنطقة، وتشمل تلك المشاريع مشروع للدراسات الهيدرولوجية لتحديد النقاط الحرجة في المنطقة ومشروع لتوسعة الطاقة الاستيعابية لمحطة تصريف مياه الأمطار الحالية بمدينة جيزان، ومشروع شبكة ومحطة تصريف مياه الأمطار للأحياء الشمالية لمدينة جيزان، بالإضافة لمشاريع درء أخطار السيول بمحافظات ومراكز وقرى المنطقة والجاري استلام البعض منها حالياً والبعض الآخر منها مازال تحت التنفيذ، حيث تم التركيز عند دراسة هذه المشاريع على إعطاء الأولوية لمشاريع درء أخطار السيول للأودية المارة بمدينة جيزان وبمحافظات ومراكز وقرى المنطقة.

وتؤكد أمانة منطقة جازان عبر متحدثها الرسمي بأن فرق الطوارئ والكوارث الميدانية تعمل على مدار الساعة مع مشرفي الفرق والعمال والمعدات والآليات في جميع شوارع وأحياء مدينة جيزان وفي بلديات المنطقة لنزح تجمعات مياه الأمطار الغير مخدومة بشبكة التصريف وفتح الطرق التي أغلقتها السيول في المحافظات الجبلية، وذلك بمتابعة من أمين المنطقة إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان -حفظهم الله-.

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