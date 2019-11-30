شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شروط لعمل «الإندونيسية» لدى الأفراد.. وتأشيرة «عاملة مساندة» قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشف مصدر في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لـ«الخليج 365»، قرب بدء العمل في الاتفاقية مع الجانب الإندونيسي على إرسال العمالة المنزلية لشركات الاستقدام وفق طلب الأخيرة، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على إضافة تأشيرة بمسمى «عاملة مساندة» لمنحها للشركات التي تنظم للعمل وفق ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإندونيسي.

وأشار المصدر إلى أن الاتفاقية نصت على ضرورة التزام شركات الاستقدام بالحد الأدنى لراتب العاملة المنزلية ويجب ألا يقل عن 1500 ريال، كما يجب على شركات الاستقدام الالتزام بتشغيل العاملات المنزليات في قطاع التأجير للأفراد فقط، ولا يسمح بنقل خدمات العمالة إلى الأفراد مباشرة ويجب أن تكون العاملة تحت خدمات شركات الاستقدام طوال مدة العقد.