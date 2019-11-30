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عدن - ياسمين التهامي - يعتبر القلب بمثابة المحرك الذي لا يتوقّف عن العمل، فيقوم بضخّ الدم باستمرار، وهو عضلة فريدة من نوعها فهي تختلف عن باقي عضلات الجسم في التركيب النسيجي ومقدرتها على العمل الدائم دون تعب، لكن هناك العديد من الأمراض التي تصيب القلب، وتؤثّر على عمله بشكله الاعتيادي، حيث تعتبر هذه الأمراض من أكثر الأسباب التي قد تؤدّي إلى الوفاة، ومن أكثر أسباب أمراض القلب هو التضيّق أو انسداد الشرايين التاجيّة المغذية لعضلة القلب، التي تتسبّب بالذبحة الصدرية أو احتشاء عضلة القلب، ومن الأمراض التي تصيب القلب أيضاً أمراض القلب الخلقية، وقصور القلب، ومرض القلب بسبب ارتفاع ضغط الدم، واعتلال عضلات القلب، وغيرها الكثير من الأمراض.

من أهمّ الأمور التي على الشخص اتّباعها لتجنّب الإصابة بأمراض القلب والتقليل من نسبة الآثار المترتّبة عليها هي المحافظة على ضغط الدم بالمستوى الطبيعي، والتقليل من نسبة الدهون والكولسترول في الدم، والابتعاد عن التدخين والتوتّر الزائد، وممارسة الأنشطة الرياضيّة بشكل دائم مهما كان العمر.

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إذا ظهرت فيك هذه العلامات فأنت مصاب بأحد أمراض القلب التي قد تؤدي إلى الوفاة



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[١] أعراض أمراض القلب

تختلف أعراض أمراض القلب باختلاف مسببها ومع ذلك فإنّ أغلب هذه الأمراض تتشابه بالأعراض، وسيبيّن هذا المقال بعض من أمراض القلب وأهمّ الأعراض المصاحبة لها.

أمراض الشرايين التاجيّة

إنّ أمراض الشرايين التاجية هي المسبّب للذبحة الصدريّة (الجلطة) واحتشاء عضلة القلب، ومن أكثر أعراضها شيوعاً: وجع الصدر، ويوصف ألم الصدر بعدة أوصاف منها: الشعور بثقل على الصدر، والضغط، والحرقة، وألم عاصر، وضيق في الصدر، وامتلاء داخل الصدر. وقد يمتدّ الألم إلى الكتف والذراع، أو الرقبة، أو الحنك، أو حتى إلى الظهر، ومن الممكن أن تختلط الأمور على المريض وحتى الطبيب بأنّ الأعراض نتيجة لمشاكل في الهضم وحرقة في المعدة، أمّا الأعراض الأخرى المصاحبة للأمراض التاجية فهي: ضيق في التنفس. خفقان ورجفة في القلب. تسارع وعدم انتظام دقات القلب. ضعف عام ودوخة. إعياء وتقيّؤ. تعرّق شديد.

اضطراب نبض القلب

اضطراب نبض القلب هو نبضات القلب غير الطبيعيّة بعددها أو بطبيعتها فالمريض يشعر إمّا بازدياد عدد نبضات القلب أو انخفاضها، ويصاحبها بعض الأعراض التالية: الخفقان، وهو احساس بدقات القلب بوضوح، ويصف المريض بأنّ قلبه يرفرف أو يتأرجح في صدره. الشعور بضربات داخل الصدر. الشعور بالدوخة. الإغماء أو الإحساس بقرب فقدان الوعي. ضيق في التنفس. ضيق في الصدر وألم. ضعف أو الشعور بالتعب الشديد والإرهاق.

أمراض صمّامات القلب

صمّامات القلب تعمل كبوابة تنظم حركة الدم وتمنعها من التحرّك بالاتّجاه الخاطئ بين حجرات القلب والشرايين الرئيسيّة، فإنّ أي مرض يصيبها سيعيق حركة الدم وبالتالي سيرهق عضلة القلب، فتظهر بعض من هذه الأعراض: ضيق في التنفس وصعوبة في أخذ النفس، حتّى عند القيام بالأعمال اليومية البسيطة. ضعف عام وشعور بالدوخة والإرهاق. ضيق في الصدر وشعور بالثقل على الصدر في حال التعرّض للبرودة. خفقان ورجفة وعدم انتظام نبضات القلب.

انتفاخ وتجمع للسوائل في القدمين والكاحلين ومن الممكن في البطن أيضاً، وكذلك زيادة سريعة في الوزن، بحال فشل عضلة القلب.

ليس من الضروري أن تكون قوة الأعراض معبّرة عن درجة المرض. فشل القلب يعدّ فشل القلب حالة مرضيّة يكون القلب فيها غير قادر على ضخّ الدم بكميات تناسب متطلبات الجسم الطبيعيّة، ولا تعتمد أعراض هذا المرض وشدتها على درجة المرض، حيث تتمثّل أعراضه بما يلي: ضيق في التنفس في وضع الراحة ويزداد سوءاً في حالة الاستلقاء بشكل مستوٍ على الظهر. سعال مع بلغم أبيض اللون. زيادة في الوزن بصورة سريعة. انتفاخ وتجمّع للسوائل في منطقة الكاحل والأرج والبطن. الشعور بالدوخة والتعب العام والضعف. تسارع وعدم انتظام دقات القلب. من الممكن ظهور بعض الأعراض الأخرى، مثل: الغثيان، ووجع الصدر، ورجفان القلب.

أمراض القلب الخَلقيّة

هي عيوب خَلقية تولد مع الطفل إمّا بالعضلة القلبية نفسها أو بالأوعية الدموية الرئيسيّة حول القلب، وفي العادة تظهر أعراضها في الأشهر الأولى من حياة الطفل، وقد تكون مخفية وتظهر في عمر الدخول إلى المدرسة أو حتى بعد البلوغ، أمّا الأعراض المبكرة التي تدل على وجود خطر على حياة الطفل فتشمل ما يلي: ازرقاق الطفل وشحوب لونه. انتفاخ في الأرجل والبطن وحول العينين. انختناق وضيق في التنفس عند الرضاعة، يؤدّي ذلك لضعف النموّ وقلة زيادة الوزن. التهابات متكررة في المجاري التنفسية.

أعراض المرحلة المتأخرة:

تكون الأعراض أقل خطورة ولا تهدّد حياة المريض، وهي: سهولة الأصابة بضيق التنفس والتعب خلال القيام بالأنشطة الحركية. انتفاخ وتورم في الأيدي الأقدام. غيرها من الأعراض المشابهة لأعراض فشل القلب.

اعتلال عضلة القلب

اعتلال عضلة القلب هو ضعف يصيب عضلة القلب بسبب زيادة سماكتها وتصلبها، وفي هذا المرض لا تظهر الأعراض في بدايته ولا يشعر المريض بأي خلل، ولكن مع تقدّم المرض تبدأ الأعراض بالظهور، ومنها: شعور بألم في الصدر وضيق، وعادة ما يحدث مع الإجهاد والحركة، وقد يحدث في أوقات الراحة أو مع تناول الوجبات. تعب وإرهاق وشعور بمقربة فقدان الوعي. بعض أعراض فشل عضلة القلب. عدم انتظام نبضات القلب وقد تحدث توقّف في العضلة يؤدّي إلى الموت المفاجئ.

التهابات القلب هناك

ثلاثة أنواع من الالتهابات القلبية، وهي التهاب في الغشاء المحيط بالقلب، والتهاب عضلة القلب، والتهاب الأغشية القلبية الداخليّة، وأعراضها متشابهة، وهي: ألم حاد ويقع في منتصف الصدر ويشع إلى الرقبة، ويزيد الألم بالاستلقاء وعند أخذ نفس عميق، ومع البلع والسعال. ارتفاع درجة الحرارة. ضيق في النفس. ضعف وارهاق. سعال جاف وحاد. انتفاخ في الأرجل وحول الكاحل. ظهور طفح جلدي. تسارع في نبضات القلب. متلازمة القلب المكسور إنّ متلازمة القلب المكسور هي حقيقة وليست كلاماً دون معنى، فعند إصابة الشخص بصدمة أو شعوره بحزن شديد فإن ذلك قد يؤثّر مباشرة على عضلة القلب ويتسبب بمرضها، وللمتلازمة عدّة أعراض منها: ألم في الصدر يصاحبه ضيق في التنفس.

عدم انتظام نبضات القلب وحتى من الممكن حدوث صدمة قلبية عندما يفقد القلب القدرة على ضخّ الدم بالشكل الكافي. من الممكن حدوث ذبحة صدرية (جلطة).

هذه الأعراض تزول بسرعة ويتعافى المريض منها بشكل أسرع من الأمراض القلبيّة الأخرى. المشاكل المترتبّة من أمراض القب تعدد المشاكل المترتبة على أمراض القلب فمن الممكن أن ينتقل المريض من مرض لآخر من أمراض القلب ومن هذه المشاكل:

فشل القلب. ذبحة صدرية واحتشاء عضلة القلب. جلطات دماغية. جلطة رئوية، أو تجمع السوائل في الرئة. أمراض الأوعية الدموية الطرفية. الرجفان الأذيني. موت القلب المفاجئ. داء أم الدم.