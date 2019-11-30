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عدن - ياسمين التهامي - حذّر طبيب مختص في الأنف والأذن والحنجرة من كتم العطس، والذي يلجأ إليه بعض الأشخاص في الأماكن العامة أو المزدحمة، تجنباً للإحراج أو لمنع انتشار عدوى، مبيناً أن ذلك قد يؤدي لمخاطر مرعبة على الصحة.

وقال الطبيب ميشائيل دييج وفقاً لـ "وكالة الأنباء الألمانية"، إن كتم العطس قد يؤدي إلى خدش بعض الأنسجة الدقيقة في الأنف، أو يتسبب في حدوث تمزق في الأذن، ناصحاً باستخدام المنديل أو المرفق عوضاً عن كتم العطس.

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مخاطر مرعبة قد تدمر حياتك إن فعلت هذا الأمر خلال إصابتك بالزكام وقت الشتاء



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وأوضح أن الهواء يخرج بسرعة كبيرة من القناة الأنفية أثناء العطس، وإذا تم سد الأنف لكتم العطس فإن الهواء يبحث عن طريق آخر للخروج، وفي هذه الحالة قد يخرج عن طريق الأذن، وما قد يتسبب في تمزق طبلة الأذن.

وأضاف أن كتم العطس قد يؤدي كذلك لانتشار الجراثيم في الجيوب الأنفية أو الأذن الوسطى، ويسبب الإصـابة بالتهابات مؤلمة، وربما يؤدي أيضاً لحدوث نزيف في الأنف أو بياض العين.