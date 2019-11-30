3 شروط لعمل الإندونيسية لدى الأفراد في المملكة.. والكشف عن الحد الأدنى للراتب

أكد مصدر في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قرب بدء العمل في الاتفاقية مع الجانب الإندونيسي على إرسال العمالة المنزلية لشركات الاستقدام .

وحسب “عكاظ” أضاف المصدر: أن ” الوزارة تعمل حاليا على إضافة تأشيرة بمسمى عاملة مساندة لمنحها للشركات التي تنظم للعمل وفق ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإندونيسي”.

وأوضح المصدر أن الاتفاقية نصت على ضرورة التزام شركات الاستقدام بالحد الأدني لراتب العاملة المنزلية ويجب ألا يقل عن 1500 ريال.

وتابع: كما يجب على شركات الاستقدام الالتزام بتشغيل العاملات المنزليات في قطاع التأجير للأفراد فقط. لا يسمح بنقل خدمات العمالة إلى الأفراد مباشرة ويجب أن تكون العاملة تحت خدمات شركات الاستقدام طوال مدة العقد.