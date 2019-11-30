عضوة مجلس الشورى نوره الشعبان تكشف حقيقة فيديو تذمرها من الفقراء وكثرة شكواهم للناس

كشفت عضوة مجلس الشورى نوره الشعبان، حقيقة فيديو مقتطع لها حول الفقراء.

وكان مقطع فيديو مقتطع تم تداوله لعضوة مجلس الشورى، وأضيف إليه تعليق أنها تتذمر من الفقراء وكثرة شكواهم للناس، وأنها تسبب الابتعاد عنهم.

وقالت “الشعبان”: “‏أستغرب ممن يقضون وقتهم بالبحث عن مواد قديمة في وسائل التواصل الاجتماعي، ويجتزئون منها مقاطع ليخرجوها عن سياقها الأصلي، ‏يا ترى ما هي أهدافهم ولصالح من يعملون؟، ‏هذا الفيديو الأصلي يتحدث عن #التغيير_الإيجابي للشخصية، وتحفيز طاقتها الإيجابية، ‏ولا علاقة له بمجلس الشورى لا من قريب ولا بعيد”.

وعلق مغرد قائلا: “قاتل الله الاستعجال، ‏رغم أني تحفظت في المقال حول لو كان ما قيل صحيح، كما أني لم أوجه اللوم لعضو الشورى، وحذفت المقال عندما توضحت الحقيقة إلا أن الاعتذار واجب للدكتورة نوره الشعبان، فأرجو إبلاغها اعتذاري لو أمكن”.

وردت عضوة مجلس الشورى بقولها: “‏بارك الله فيك قبلت اعتذارك ‏فالاعتذار من شِيم الكِرام، ‏أعلم أنك راقي خُلق، ‏واليوم كسبت أخاً كريماً في مسيرة حياتي ‏أسأل الله أن يزيدك من نعيمه وفضله”.