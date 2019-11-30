“أمن الأفلاج” يضبط شاباً بحوزته 160 حبة كبتاجون وقطع حشيش

ضبطت الجهات الأمنية في الأفلاج، شاباً بحوزته كمية من الحبوب المخدرة وقطع حشيش. وفي التفاصيل، استوقفت لجنة أمنية مشتركة أثناء عملها الميداني غرب الأفلاج شاباً، وبتفتيش مركبته عثر بداخلها على 160 قرصاً من حبوب “كبتاجون” المخدرة وقطع حشيش وحبوب محظورة. وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتسليم المواطن والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

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