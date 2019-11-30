الذكرى الخامسة للبيعة.. إنجازات الملك سلمان عالميًا ومحليًا

يصادف اليوم السبت 3 ربيع الآخر 1441هـ، الموافق 30 من شهر نوفمبر 2019م، ذكرى مرور خمسة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الحُكم ملكًا للمملكة العربية السعودية.

ومنذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين ملكًا للمملكة العربية السعودية، بدأ في كتابة مسيرة كبيرة من الإنجازات المتعددة والمتنوعة على المستويين المحلي والدولي، ويمكن تفصيل هذه الإنجازات من خلال السطور التالية، على نحو يبيِّن قيمة الملك سلمان القيادية والسياسية.

إنجازات عالمية

نجحت المملكة العربية السعودية تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، في إحراز تقدم كبير على المستوى السياسي الخارجي.

تعزيز السياسة الخارجية للمملكة

وجاءت إنجازات الملك سلمان عبر عدة محاور، أهمها تعزيز السياسة الخارجية للمملكة، من خلال تشجيع الاستثمار الخارجي، واتخاذ مواقف إيجابية وحقيقية تجاه تحقيق السلام الخارجي.

كما شاركت المملكة بشكل كبير في تقديم الدعم والرعاية للدول المجاورة، بجانب الدعم اللا محدود لقضايا المسلمين في المحافل الدولية.

تعزيز العلاقات بدول الجوار

وقامت المملكة العربية السعودية بتعزيز علاقاتها مع دول الجوار، خاصة جمهورية مصر العربية، التي تُعتبر من أهم العلاقات في المنطقة العربية والشرق الأوسط؛ نظرًا للمكانة الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان.

وركّزت المملكة في عهد الملك سلمان على الاهتمام بالقضية الفلسطينية، وأكَّدت الرياض في كل مناسبة عربية أو دولية وخاصة بالأمم المتحدة، على أن قضية فلسطين هي القضية الأولى للعرب، كما أعلن خادم الحرمين الشريفين تقديم 200 مليون دولار دعمًا لفلسطين.

زيارات غير مسبوقة لدول آسيا

عزَّز الملك سلمان علاقات المملكة العربية السعودية بعددٍ غير مسبوق من الدول؛ حيث نفَّذ الملك عددًا من الزيارات الخارجية، أبرزها زيارة ماليزيا وإندونيسيا واليابان والصين والمالديف وجمهورية بروناي، إضافة لزيارته الأردن ومصر، والإمارات، وروسيا.

الرياض مركزًا لصُنع القرار الدولي

في عهد الملك سلمان، تحوَّلت الرياض إلى مركز إقليمي لصُنع القرار الدولي؛ حيث احتضنت عددًا من القمم الدولية والعربية والإسلامية.

وشهدت العاصمة السعودية أيضًا، زيارات على مستوى عالمي رفيع، أبرزها زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرياض، في أول زيارة رسمية خارجية له؛ منذ تسلّمه منصبه في يناير الماضي.

وعُقدت خلال زيارة ترامب الرياض ثلاث قمم، هي القمة السعودية- الأمريكية، القمة الأمريكية- الخليجية، والقمة الأمريكية- العربية والإسلامية، شارك فيها زعماء وقادة 55 من الدول العربية والإسلامية.

مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

ونجحت المملكة في عهد الملك سلمان، في إعلان تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الذي يضم كلًا من الأردن ومصر والسودان وجيبوتي والصومال واليمن، إلى جانب السعودية.

المؤتمر العالمي حول تاريخ الملك عبدالعزيز

شهدت فترة حكم الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتاح المؤتمر العالمي حول التاريخ الخاص بالملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالوهاب آل سعود، بجانب الاتفاق على إنشاء مشاريع جامعية جديدة ومنشآت تعليمية خاصة في المدينة الجامعية بالرياض؛ بتكلفة تتعدى حاجز الثلاثة مليارات ريال.

استراتيجية العزم بين السعودية والإمارات

اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، استراتيجية العزم بين السعودية والإمارات؛ بهدف خلق أنموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين البلدين.

وخلال فترة حكم الملك سلمان، شاركت السعودية في قمة العشرين بدول الأرجنتين، ألمانيا، تركيا، الصين، واليابان.

البيعة الخامسة.. إنجازات داخلية

لقد لمس السعوديون تحسنًا كبيرًا، خلال فترة حكم الملك سلمان بن عبدالعزيز، على المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي.

توسعة الحرمين

ويمكن إجمال إنجازات خادم الحرمين الداخلية في عددٍ من النقاط الرئيسية، التي كان على رأسها تطوير البنية التحتية لعددٍ من المشاريع القومية السعودية، وأهمها خمسة مشروعات خاصة بتوسعة المسجد الحرام في مرحلته الثالثة، ومشاريع توسعة الحرم النبوي الشريف، ودرب السنة.

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مشروع دار الهجرة

يُعد تدشين العمل في مشروع دار الهجرة، من أكبر المشروعات السكنية والفندقية والتجارية في المملكة العربية السعودية.

ويتضمن المشروع 20 برجًا إداريًا، و80 برجًا سكنيًا، وما يفوق 80 فندقًا لتوفير 40000 غرفة للحجاج، علاوة على مكاتب حكومية، وإدارية، وتجارية قادرة على استيعاب 31000 موظف، ومستشفى يضم 400 سرير، ومحطة ترانزيت ضخمة.

مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان

شهدت السنوات الخمس الماضية من فترة حكم الملك سلمان، تأسيس مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، بجانب تطوير وتنمية قطاع البتروكيماويات في مدينة رأس الخير الصناعية.

كما تم إنشاء مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الجديد بالمدينة المنورة، الذي يستوعب 8 ملايين مسافر في العام الواحد، ومن المقرر أن يستوعب المطار في مرحلته الثانية 18 مليون مسافر، ومرحلته الثالثة والأخيرة 40 مليون مسافر.

علاج الأمراض المزمنة على نفقة الدولة

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، قرارًا بعلاج السعوديين ممن يتعالجون في الولايات المتحدة الأمريكية من أمراض مزمنة على نفقة الدولة.

كما شهدت السنوات الماضية، افتتاح مشروع حي البجيري في منطقة الدرعية بشمال مدينة الرياض، الهادف لتطوير حي البجيري، الذي كان مقر سكن الشيخ محمد بن عبدالوهاب، والذي يشمل عدة عناصر، من أبرزها المؤسسة الثقافية للشيخ محمد بن عبدالوهاب.

معرض الفهد روح القيادة

تم افتتاح معرض الملك فهد بن عبدالعزيز، الذي أُطلق عليه اسم «الفهد روح القيادة»، ويتضمن مقتنيات الملك فهد، ويستعرض مسيرته وإنجازاته، والأوسمة التي حاز عليها، ويتضمن توثيقًا لذلك بالصور والأفلام الوثائقية.

كما تم افتتاح المؤتمر العالمي الثاني حول تاريخ الملك عبدالعزيز المؤسس؛ حيث تم إقرار تخصيص ثلاثة مليارات ريال من قيمة الميزانية العامة للدولة للمشاريع الجامعية التنموية.

وشهدت المملكة أيضًا، إنشاء متحف تاريخ العلوم والتقنية في الإسلام؛ بالتعاون مع معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في جامعة فرانكفورت الألمانية؛ بهدف إبراز إنجازات علماء المسلمين في العصر الذهبي للإسلام الممتد من القرن الثاني إلى القرن الحادي عشر هجريًا، إذ يستعرض إنجازات هؤلاء العلماء، ومدى تأثيرها على التقدم العلمي في العصر الحديث.

ولم تتوقف الإنجازات الداخلية للملك سلمان عند ذلك، فقد سجَّل بمشروع «قطار الحرمين» إنجازًا كبيرًا في دولة مترامية الأطراف، خاصة ما بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، ما أسهم في تقليل مسافة الرحلة للحجاج والمعتمرين بشكل كبير.

المرأة السعودية

وعلى مستوى المرأة السعودية، فقد تمتعت النساء السعوديات بمكاسب غير مسبوقة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، فللمرة الأولى تشارك النساء بالانتخابات، إضافة لقيادة السيارات، بجانب توفير المزيد من فرص العمل لهن، وإتاحة الخدمات للمرأة السعودية؛ دون شرط موافقة ولي الأمر، وكذا منح المرأة السعودية حق المشاركة في مبايعة خادم الحرمين الشريفين.

رؤية المملكة 2030

كما أطلقت المملكة العربية السعودية برنامج التحوّل الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، التي تستهدف تحقيق أهداف محددة للغاية تشهدها كل دول العالم، وصفها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأنها خطة جريئة قابلة للتحقيق لأمة طموحة.

وقال ولي العهد عن رؤية المملكة 2030، إنها تعبِّر عن أهداف وآمال على المدى البعيد، وتستند إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة للسعودية، وترسم تطلعاتها نحو مرحلة تنموية جديدة؛ غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم، وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر.

إنجازات تعليمية

في مجال التعليم، شهدت الفترة السابقة من عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، إصدار أمر ملكي بضم المبتعثين بالخارج على نفقتهم الخاصة إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للبعثات الخارجية.

كما أطلق خادم الحرمين الشريفين، العديد من المبادرات النوعية لتطوير التعليم الجامعي، وإطلاق برنامج «وظيفتك وبعثتك» للابتعاث لأهم الجامعات بالدول المتقدمة، وتوفير وظائف للمبتعثين بعد عودتهم.

وتم تطوير مراكز البحث العلمي في الجامعات والمنشآت التعليمية؛ بزيادة مساحتها وقدرتها الاستيعابية، وتلبية متطلبات العملية التعليمية بها لتحسين أدائها العام.

وشهد التعليم نقلة كبيرة باستثمار التقنية في تطوير التعليم، وذلك من خلال طرق مختلفة، منها نشر تطبيقات التعلم الإلكتروني، والتعلم عن بُعد.