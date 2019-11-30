البيعة الخامسة للملك سلمان.. مكاسب غير مسبوقة للمرأة السعودية

عندما تتابع النساء من مختلف دول العالم، اليوم السبت، احتفاء المملكة العربية السعودية بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتوليه مقاليد حكم البلاد، سينظرن بإعجاب إلى المرأة السعودية، التي يجب أن تفخر بما حققته من مكاسب في عهد الملك سلمان.

مكاسب غير مسبوقة

لقد تمتعت المرأة السعودية بمكاسب غير مسبوقة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ حيث شاركت النساء للمرة الأولى في الانتخابات، إضافة لقيادة السيارات، ويمكن توضيح إنجازات الملك سلمان لنساء المملكة في الفقرات التالية.

قيادة المرأة والانتخابات

كان من أهم القرارات، التي انتظرتها المرأة السعودية طويلًا، قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات، وهو ما تحقَّق في عهد الملك سلمان.

ولم يتوقف الأمر عند حد قيادة السيارة، بل كان المكتسب الأهم، هو منح المرأة السعودية حق المشاركة في الانتخابات.

كما عملت الحكومة في العديد من قراراتها على توفير المزيد من فرص العمل للنساء، إضافة لتشجيع النساء على تولي المناصب العليا، والترشح في انتخابات المجالس البلدية.

قرارات تاريخية

لقد حصلت المرأة السعودية في عهد الملك سلمان على حق غير مسبوق؛ بقرار إتاحة الخدمات للمرأة السعودية؛ دون شرط موافقة ولي الأمر.

Advertisements

كما شهدت المملكة أيضًا، سن قانون لتقليل معدلات زواج القاصرات؛ بجعل زواج الفتيات الأقل من 17 عامًا لا يتم إلا بعد تقديم طلب للمحكمة الخاصة.

المهنة الممنوعة

حصلت المرأة السعودية على دعم الدولة في ممارسة مهنة المحاماة، التي كانت مقتصرة على الرجال، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للمرأة للحصول على رخصة مزاولة المهنة بعد اجتيازها دبلوم المحاماة، والذي تبلغ مدته ثلاثة أعوام.

تكريم ودعم

لقد اهتمت الدولة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز بتكريم الرائدات السعوديات في جميع المجالات المختلفة، تقديرًا لكفاحهن وليكن نموذجًا تسير على دربه فتيات المملكة.

وتمكينًا للمرأة السعودية حتى تكون قادرة على أداء عملها بإتقان، فقد تم إخضاع العسكريات السعوديات العاملات في السجون لتدريبات القوة البدنية واستعمال الأسلحة.

ومن الحقوق التي عزَّزت مكانة المرأة السعودية كفرد أساسي وشريك في المجتمع، هو حق المشاركة في مبايعة خادم الحرمين الشريفين، الذي حصلت عليه المرأة، ومارسته في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز.