الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدد من المناطق خلال الساعات المقبلة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، هطول أمطار رعدية، تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، في عدد من مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة -عبر حسابها الرسمي بـ«تويتر»- إن منطقة الباحة (العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، الباحة، بني حسن، قلوة) تشهد هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

كما توقّعت الهيئة أن تتعرض منطقة عسير (النماص، بلقرن، خميس مشيط، أبها، أحد رفيدة، رجال ألمع، سراة عبيدة، محايل) إلى هطول أمطار رعدية، يصحبها نشاط في الرياح السطحية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

رياح مثيرة للأتربة

وتشهد منطقة مكة المكرمة (القنفذة، الليث، بحرة) استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة التي تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة خلال الحالة الجوية التي بدأت الساعة الثانية صباحًا، وذلك حتى الساعة العاشرة مساءً.

بينما تشهد (الخرمة، الموية، تربة، رنية) -في المنطقة ذاتها- هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة، ما يؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

أمّا منطقة جازان (أبوعريش، أحد المسارحة، بيش، جازان، صبيا، فرسان)، فيستمر فيها تكوّن السحب الرعدية والرياح النشطة التي بدأت الساعة السادسة صباحًا، وذلك حتى الساعة الثالثة عصرًا.

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توقعات الخبراء

وكان الباحث في الطقس والأرصاد «عبدالعزيز الحصيني»، قد كشف عن انتهاء أفضل وألطف أيام السنة بعد 10 أيام.

ولفت «الحصيني» إلى أن الحالة المناخية على كل مناطق المملكة والخليج تتسم بهطول أمطار متفاوتة، مشيرًا إلى أن هذه الأيام يعقبها موسم «المربعانية».

وأوضح أن سبب تسميته بهذا الاسم يرجع لأن عدد أيامه ٣٩ يومًا، تتكون من ثلاثة نجوم، كل نجم «١٣» يومًا، وهي البداية الفعلية للبرد.

وفي شأن ذي صلة، أشار خبير الأرصاد «حسن كراني»، بوجود حالة عدم الاستقرار في الأجواء.

وقال كراني: «إن الاضطراب المداري على بحر العرب، أعاد تموين أجوائنا بكمية كبيرة من بخار الماء وساعد في عودة عدم الاستقرار، مع استمراره لمنتصف الأسبوع المقبل، وفرصة أمطار على الغربية وجنوبًا حتى جازان، والوسطى وجنوبها وجنوب غربها، والقطاع الشرقي، والشمالية الشرقية، مع نشاط للرياح وتدهور للرؤية».