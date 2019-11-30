ذكرى البيعة / سمو نائب أمير نجران: ذكرى البيعة تطل علينا والوطن يعيش مرحلة نماء برؤية طموحة



نجران 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة .

وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء

وأضاف سمو الأمير تركي بن هذلول : إن تعامل خادم الحرمين الشريفين الحازم والحاسم في القضايا التي تحمل هم وطنه وشعبه والشعوب العربية والإسلامية دليل على بعد نظره وحكمته في التعامل مع مختلف الأمور والقضايا ، فبقيادته ـ أيده الله تعالى ــ تجاوز الوطن آفاقاً مشهودة في تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً، وأصبح للمملكة وجود أكثر في المحافل العالمية، ودور بارز في صناعة القرار الدولي، كما حافظت المملكة بقيادته على ثوابتها فاستمرت على نهج الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، فشكلت نهضتها التنموية والحضارية الاتزان بين تطورها والتمسك بقيمها الدينية والإنسانية .

ودعا سموه الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد المباركة قيادتها الرشيدة وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار .

//انتهى//

10:54ت م

0044



نجران 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة .وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن هذه الذكرى الغالية تطل علينا والوطن الغالي يعيش في مرحلة جديدة ورؤية طموحة متميزة وما نشهده من مبادرات متسارعة في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية واستثمار لطاقات السواعد الوطنية من خلال برنامج التحول الوطني 2020م ليس إلا إشارة للاستمرار في مواكبة التطلعات نحو مستقبل مزهر ومميز ومواصلة العمل على تحقيق رؤية المملكة 2030م والتي تبناها سمو ولي العهد الأمين - حفظه الله - , لتشكل هذه الرؤية خارطة جديدة لأهداف المملكة في التنمية والاقتصاد والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة في العالم .وأضاف سمو الأمير تركي بن هذلول : إن تعامل خادم الحرمين الشريفين الحازم والحاسم في القضايا التي تحمل هم وطنه وشعبه والشعوب العربية والإسلامية دليل على بعد نظره وحكمته في التعامل مع مختلف الأمور والقضايا ، فبقيادته ـ أيده الله تعالى ــ تجاوز الوطن آفاقاً مشهودة في تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً، وأصبح للمملكة وجود أكثر في المحافل العالمية، ودور بارز في صناعة القرار الدولي، كما حافظت المملكة بقيادته على ثوابتها فاستمرت على نهج الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، فشكلت نهضتها التنموية والحضارية الاتزان بين تطورها والتمسك بقيمها الدينية والإنسانية .ودعا سموه الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد المباركة قيادتها الرشيدة وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار .//انتهى//10:54ت م0044

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