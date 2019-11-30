ذكرى البيعة / سمو نائب أمير منطقة الجوف : يحق لنا أن نفتخر ونعتز بمسيرة العطاءات المتواصلة في هذا العهد الزاهر



سكاكا 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لتوليه - رعاه الله - مقاليد الحكم ، داعيا الله تعالى أن يمد في عمره وأن يجزيه خير الجزاء لما قام ويقوم به من عمل في خدمة الإسلام وأهله.

وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء

وأضاف سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد : لقد شهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - العديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، التي كان لها أثر كبيرا على تنمية البلاد، جعل منها أساس متين في تحقيق أمن وصلاح الوطن ، فانتشرت العديد من المشاريع التنموية الكبرى، والدخول في الاستثمارات العالمية من أجل تنويع الإيرادات ودعم ركائز الاقتصاد، بما يحقق رؤية المملكة 2030 .

وفي ختام تصريحه دعا سمو نائب أمير منطقة الجوف ، الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على مملكتنا الغالية أمنها واستقرارها.

// انتهى //

10:52ت م

0043



سكاكا 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لتوليه - رعاه الله - مقاليد الحكم ، داعيا الله تعالى أن يمد في عمره وأن يجزيه خير الجزاء لما قام ويقوم به من عمل في خدمة الإسلام وأهله.وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : يحق لنا أن نفتخر ونعتز بمسيرة العطاءات المتواصلة في هذا العهد الزاهر، من أجل استمرار مسيرة التنمية المستدامة، والاهتمام بالمواطن وتلبية احتياجاته ومتطلباته وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم له.وأضاف سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد : لقد شهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - العديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، التي كان لها أثر كبيرا على تنمية البلاد، جعل منها أساس متين في تحقيق أمن وصلاح الوطن ، فانتشرت العديد من المشاريع التنموية الكبرى، والدخول في الاستثمارات العالمية من أجل تنويع الإيرادات ودعم ركائز الاقتصاد، بما يحقق رؤية المملكة 2030 .وفي ختام تصريحه دعا سمو نائب أمير منطقة الجوف ، الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على مملكتنا الغالية أمنها واستقرارها.// انتهى //10:52ت م0043

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