ذكرى البيعة / سفير المملكة لدى بريطانيا يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه الحكم



لندن03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

وقال في تصريحه لوكالة الأنباء

وأضاف "المملكة تتحلى بالسمة الإنسانية على مختلف الأصعدة حتى عرفت بمملكة الإنسانية، والقائد يتسم بسمات كثيرة فبعد تمسكه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتفانى في خدمة الحرمين الشريفين والوطن والمواطن والأمتين الإسلامية والعربية والمجتمع الإنساني بأسره.

وأكٌد سمو السفير أن هذه المناسبة تعد ذكرى غالية يقدم أبناء المملكة الولاء والطاعة لملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وهي مناسبة تاريخية تدفع الجميع إلى استحضار الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين التي تحققت من خلالها المنجزات الحضارية العظيمة وخطط المستقبل التطويرية لبناء الدولة الحديثة على أسس عصرية من خلال مشروعات اقتصادية واجتماعية وتعليمية اختصرت الزمن على المستويات كافة لتقف المملكة في مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم من خلال رؤية المملكة 2030.

وأوضح لقد كان المواطن دائمًا من أولويات اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لتلمس حاجاته وتوفير الخدمات وتسهيل إجراءاته والدفع بإسهاماته ومشاركته في التنمية.

وأشاد سمو سفير المملكة لدى المملكة المتحدة بالنظرة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين من خلال الإنجازات التي حققها في التصدّي لقضايا الطاقة الحالية والمستقبلية، ودعم جهود المملكة في تنويع مصادر الاقتصاد والطاقة.

وقال: "لقد تمكن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأنين الإقليمي والعالمي سياسيًا واقتصاديًا وتجاريًا، والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، حيث احتلت المملكة مكانة كبيرة ومهمة في المنظمات الإقليمية والدولية والمؤتمرات والمحافل الدولية، وأصبح لها دور مؤثر في صناعة القرار العالمي".

وفي ختام تصريحه، دعا سمو السفير الله - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وشعب المملكة، وأن يسدد خطاهما في ظل ما يبذلانه من تطوير وصيانة لمقدرات الوطن ومكتسباته، ويجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، ويعم بفضله وإحسانه نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

// انتهى //

10:50ت م

0042



لندن03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.وقال في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة: "إن اليوم هو الذكرى الخامسة لبيعتنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -؛ بيعة في أعناقنا وعهد على الوفاء والسمع والطاعة في المنشط والمكره، وباسمي واسم منسوبي سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة وملحقياتها والسعوديين المقيمين في بريطانيا نرفع التهاني والتبريكات لإمامنا وقائدنا وملكنا".وأضاف "المملكة تتحلى بالسمة الإنسانية على مختلف الأصعدة حتى عرفت بمملكة الإنسانية، والقائد يتسم بسمات كثيرة فبعد تمسكه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتفانى في خدمة الحرمين الشريفين والوطن والمواطن والأمتين الإسلامية والعربية والمجتمع الإنساني بأسره.وأكٌد سمو السفير أن هذه المناسبة تعد ذكرى غالية يقدم أبناء المملكة الولاء والطاعة لملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وهي مناسبة تاريخية تدفع الجميع إلى استحضار الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين التي تحققت من خلالها المنجزات الحضارية العظيمة وخطط المستقبل التطويرية لبناء الدولة الحديثة على أسس عصرية من خلال مشروعات اقتصادية واجتماعية وتعليمية اختصرت الزمن على المستويات كافة لتقف المملكة في مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم من خلال رؤية المملكة 2030.وأوضح لقد كان المواطن دائمًا من أولويات اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لتلمس حاجاته وتوفير الخدمات وتسهيل إجراءاته والدفع بإسهاماته ومشاركته في التنمية.وأشاد سمو سفير المملكة لدى المملكة المتحدة بالنظرة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين من خلال الإنجازات التي حققها في التصدّي لقضايا الطاقة الحالية والمستقبلية، ودعم جهود المملكة في تنويع مصادر الاقتصاد والطاقة.وقال: "لقد تمكن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأنين الإقليمي والعالمي سياسيًا واقتصاديًا وتجاريًا، والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، حيث احتلت المملكة مكانة كبيرة ومهمة في المنظمات الإقليمية والدولية والمؤتمرات والمحافل الدولية، وأصبح لها دور مؤثر في صناعة القرار العالمي".وفي ختام تصريحه، دعا سمو السفير الله - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وشعب المملكة، وأن يسدد خطاهما في ظل ما يبذلانه من تطوير وصيانة لمقدرات الوطن ومكتسباته، ويجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، ويعم بفضله وإحسانه نعمة الأمن والأمان والاستقرار.// انتهى //10:50ت م0042

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