ذكرى البيعة / سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل : ذكرى البيعة تجسد التلاحم والترابط والوفاء بين الشعب والقيادة في أزهى صوره



الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية عن بالغ الفخر والاعتزاز بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وتوليه مقاليد الحكم، مؤكداً سموه أن هذه المناسبة الغالية على قلوب جميع أبناء هذا الوطن العزيز تجسد التلاحم والترابط والوفاء بين الشعب والقيادة في أزهى صوره، كما أنها تدفع إلى المزيد من العطاء والتفاني في خدمة هذا الوطن الغالي، من أجل نمائه وازدهاره، مشيراً إلى أن الوطن يحتفي بهذه الذكرى بقلوب تملؤها المحبة والولاء لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - الذي يقود بلادنا بعزيمته الثابتة ورؤيته الثاقبة وسياسته الرامية للإصلاح والتطوير والتجديد، للعبور بهذا الوطن الغالي نحو مستقبل زاهر ومشرق.

وأشار سمو رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية إلى الدعم والاهتمام الكبير الذي تجده

وبهذه المناسبة رفع سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل باسم جميع منسوبي نادي الفروسية أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - سائلاً الله عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يديم على هذا الوطن الغالي أمنه ورخاءه واستقراره في ظل قيادته الرشيدة.

// انتهى //

10:50ت م

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الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسأعرب صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية عن بالغ الفخر والاعتزاز بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وتوليه مقاليد الحكم، مؤكداً سموه أن هذه المناسبة الغالية على قلوب جميع أبناء هذا الوطن العزيز تجسد التلاحم والترابط والوفاء بين الشعب والقيادة في أزهى صوره، كما أنها تدفع إلى المزيد من العطاء والتفاني في خدمة هذا الوطن الغالي، من أجل نمائه وازدهاره، مشيراً إلى أن الوطن يحتفي بهذه الذكرى بقلوب تملؤها المحبة والولاء لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - الذي يقود بلادنا بعزيمته الثابتة ورؤيته الثاقبة وسياسته الرامية للإصلاح والتطوير والتجديد، للعبور بهذا الوطن الغالي نحو مستقبل زاهر ومشرق.وأشار سمو رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية إلى الدعم والاهتمام الكبير الذي تجده رياضة الفروسية من قائد المسيرة - حفظه الله - قائلا: إن رئاسة خادم الحرمين الشريفين الفخرية لنادي الفروسية، تمثل دعماً وتشجيعاً لجميع المنتمين لرياضة الفروسية، وأن اهتمامه الدائم - أيده الله - مبعث فخر واعتزاز لكل المهتمين ومحبي هذه الرياضة ، كما كان - رعاه الله - من أوائل الداعمين والمتابعين لرياضة الفروسية ومن المسهمين في بناء وتأسيس ونشأة نادي الفروسية منذ بداياته الأولى، ولا شك أن الاهتمام الكبير من مقامه الكريم - أعزه الله - والمتابعة الدائمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - أبلغ الأثر في تنامي الاهتمام بهذه الرياضة الأصيلة، وما ينتظرها من إنجازات على المستوى العالمي في المستقبل القريب - إن شاء الله -.وبهذه المناسبة رفع سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل باسم جميع منسوبي نادي الفروسية أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - سائلاً الله عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يديم على هذا الوطن الغالي أمنه ورخاءه واستقراره في ظل قيادته الرشيدة.// انتهى //10:50ت م0041

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