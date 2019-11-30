ذكرى البيعة / سمو نائب أمير مكة المكرمة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة



جدة 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة أن الجميع يحتفي بذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم، الملكُ الذي يحمل آمال بلاده وطموحات شعبه لمنصات الرفعة والعزة، والقائد الذي عزّز لبلادنا المكانة بين دول العالم قاطبة، وبات الوطن بفضل الله ثم بحنكته محط الاهتمام ومنبعاً لصناعة القرار.

وقال سمو نائب أمير المنطقة في هذه المناسبة الغالية : نفخر برصيدٍ وافرٍ من الإنجازات في شتى المجالات سياسياً واقتصادياً وفكرياً وثقافياً وتنموياً، ونباهي بملكٍ تتربع المقدسات على قمة هرم اهتمامه، وتتويجاً لذلك أنشأ لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة هيئة ملكية، تتولى تطويرها وتوفير أرقى الخدمات لقاصديها، ملكٌ أولى مشاريع منطقة مكة المكرمة الاهتمام، لتتحقق فيها أعلى درجات التنمية شأنها شأن كافة مناطق المملكة، والتي تسير بتوفيق الله ثم بتوجيهاته ودعمه من تقدمٍ لآخر، وما ذلك إلا جزء يسير من حُزمة برامج طموحة أطلقها -يحفظه الله- بعد توليه مقاليد الحكم.

وأضاف سموه : نباهي بوطن يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - ويسانده عضده الأيمن وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

10:46ت م

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جدة 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة أن الجميع يحتفي بذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم، الملكُ الذي يحمل آمال بلاده وطموحات شعبه لمنصات الرفعة والعزة، والقائد الذي عزّز لبلادنا المكانة بين دول العالم قاطبة، وبات الوطن بفضل الله ثم بحنكته محط الاهتمام ومنبعاً لصناعة القرار.وقال سمو نائب أمير المنطقة في هذه المناسبة الغالية : نفخر برصيدٍ وافرٍ من الإنجازات في شتى المجالات سياسياً واقتصادياً وفكرياً وثقافياً وتنموياً، ونباهي بملكٍ تتربع المقدسات على قمة هرم اهتمامه، وتتويجاً لذلك أنشأ لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة هيئة ملكية، تتولى تطويرها وتوفير أرقى الخدمات لقاصديها، ملكٌ أولى مشاريع منطقة مكة المكرمة الاهتمام، لتتحقق فيها أعلى درجات التنمية شأنها شأن كافة مناطق المملكة، والتي تسير بتوفيق الله ثم بتوجيهاته ودعمه من تقدمٍ لآخر، وما ذلك إلا جزء يسير من حُزمة برامج طموحة أطلقها -يحفظه الله- بعد توليه مقاليد الحكم.وأضاف سموه : نباهي بوطن يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - ويسانده عضده الأيمن وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - الذي أخذ على عاتقه وضع استراتيجيات ترسم للأجيال نهضة شاملة ورؤية مستقبلية طموحة، تأخذ هذا الكيان الشامخ ليزهو ألقاً بين دول العالم, واليوم نستقبل عاماً جديداً تحت قيادته الحكيمة - حفظه الله - ونتطلع من نافذة غده إلى وطنٍ شامخٍ، ونعتز بشعب وفي يلتف حُباً وولاءً حول قيادته، سائلاً الله أن يحفظ القيادة، وأن يؤيدها بالنصر والعزة والرفعة.// انتهى //10:46ت م0039

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