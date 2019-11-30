ذكرى البيعة / سمو الأمير بندر بن فيصل بن بندر: ذكرى البيعة مناسبة نستذكر فيها حكمة القائد لبناء الوطن وإكمال المسيرة



الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه - أيده الله - مقاليد الحكم في البلاد.

وقال سمو الأمير بندر بن فيصل: إن ذكرى البيعة مناسبة عزيزة على كل مواطن، حيث نستذكر فيها حكمة القائد لبناء الوطن وإكمال المسيرة، واستعراض المنجزات غير المسبوقة على الصعيد المحلي والعالمي في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وأبان سموه أن هذه الإنجازات والمنجزات الوطنية المميزة المؤرخة عالميا، تجسدت من خلال سلسلة من القرارات الملكية، التي أحدثت نقلة نوعية سياسياً واقتصادياً لدعم الفرص الاستثمارية وتحفيز قطاع الأعمال وقطاعات التنمية العديدة من خلال رؤية التنمية (2030)، التي أطلقت من خلالها العديد من البرامج التنموية والاستثمارية في المجالات كافة.

وأكد سموه أن كل هذا كان بمتابعة عرّاب هذه الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

10:40ت م

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الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه - أيده الله - مقاليد الحكم في البلاد.وقال سمو الأمير بندر بن فيصل: إن ذكرى البيعة مناسبة عزيزة على كل مواطن، حيث نستذكر فيها حكمة القائد لبناء الوطن وإكمال المسيرة، واستعراض المنجزات غير المسبوقة على الصعيد المحلي والعالمي في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.وأبان سموه أن هذه الإنجازات والمنجزات الوطنية المميزة المؤرخة عالميا، تجسدت من خلال سلسلة من القرارات الملكية، التي أحدثت نقلة نوعية سياسياً واقتصادياً لدعم الفرص الاستثمارية وتحفيز قطاع الأعمال وقطاعات التنمية العديدة من خلال رؤية التنمية (2030)، التي أطلقت من خلالها العديد من البرامج التنموية والاستثمارية في المجالات كافة.وأكد سموه أن كل هذا كان بمتابعة عرّاب هذه الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، الذي دعم شباب الوطن وسهّل كل المصاعب لهم لكي يسهموا في تحقيق هذه الرؤية والعمل على نجاحها في جميع القطاعات، سائلا الله تعالى أن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة ويديم عزها وأن يحفظ على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.// انتهى //10:40ت م0036

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