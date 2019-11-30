ذكرى البيعة / سمو الأمير مشعل بن ماجد: الملك سلمان صنع تنمية شاملة ورسخ مكانة المملكة في مصاف الدول المتقدمة



جدة 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة احتفاء الوطن بالذكرى الخامسة للبيعة التي تصادف الثالث من شهر ربيع الآخر لعام 1441هـ ، مؤكداً أن هذه المناسبة الغالية تغمر جميع أبناء الشعب السعودي بالفرحة والفخر بما أصبحت عليه البلاد من إنجازات تسابق الزمن، ونهضة شاملة تتعايش مع واقع الحاضر، وتستشرف المستقبل بالعزيمة والإصرار بما يزيد من رفعة الوطن وتنميته على مختلف الأصعدة.

وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة: "إن هذه الذكرى الغالية وقفة استثنائية لتجديد الولاء والحب والانتماء للوطن وقيادته ، وإشراقة ناصعة على مواصلة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - لمسيرة الإنجازات التي عمت مختلف أرجاء الوطن، وارتسمت معها بوادر الخير والنماء والرفاهية للمواطنين, وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم في صورة ترتسم معها معاني الوفاء".

وأكد سمو محافظ جدة أن ذكرى البيعة تعكس ما يشهده الوطن من تنمية مستدامة وبناء الإنسان السعودي وقدراته وسط تكامل الأداء بين مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة في شراكة حقيقية ومسؤولية واحدة لخدمة الوطن وأبنائه، في الوقت الذي صنع فيه التخطيط المحكم من قائد مسيرة هذه النهضة، ودفع عجلة التنمية وتأمين وضع المملكة الاقتصادي التي أصبحت واحدة من الدول المؤثرة في اقتصادات وسياسات العالم.

واختتم سمو محافظ جدة كلمته سائلاً المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين, وأن يوفقهما لكل خير ويعنيهما على ما يحقق لبلادنا الرفعة والعزة.

// انتهى //

10:35ت م

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