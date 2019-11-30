السعودية اليوم / منهج النبي في الدعوة إلى الله محاضرة بتعاوني بيضان بالباحة



الباحة 03 ربيع الثاني1441هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في بيضان بالباحة غدًا, محاضرة بعنوان "منهج النبي صل الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله", بجامع أبو بكر الصديق بقرية البارك.

وتأتي المحاضرة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينظمها المكتب للعام الحالي.

//انتهى//

10:33ت م

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