اليمن.. "سلمان للإغاثة" يوزع موادًا غذائية في محافظتي تعز وعدن

السبت 30 نوفمبر 2019

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع مواد غذائية في محافظتي تعز وعدن من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.



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وجرى توزيع 1,813 كرتون من السلال الغذائية على النازحين في مديرية بني ضبيان بمحافظة صنعاء، استفاد منها 10,878 فرداً، كما جرى توزيع 47 سلة غذائية بمنطقة المناكيب في دار سعد بمحافظة عدن، استفاد منها 329 فرداً.

وبحسب وكالة "واس" يأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلة بالمركز لتوجيه كافة أشكال الدعم للشعب اليمني الشقيق أملا في التخفيف من معاناته الإنسانية.