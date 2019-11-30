شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يجري 68 عملية جراحية للعيون في المغرب والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019 أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة أزيلال بالمملكة المغربية أمس، 68 عملية جراحية منها إزالة الماء الأبيض وعمليات صغرى أخرى، وكشفت على 850 شخصاً، وذلك خلال اليوم الأول من بدء الحملة.

وبحسب وكالة "واس" الرسمية السعودية، تأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون في المغرب وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم

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