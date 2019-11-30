شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. توقعات باستمرار هطول الأمطار على هذه المناطق والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى السواحل منها، كذلك على منطقة جازان، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

Advertisements ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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