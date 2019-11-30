السعودية | “خادم الحرمين الشريفين .. مسيرة الإنجاز والعطاء “

المناطق- تبوك- نوفه العنزي:

يصادف اليوم السبت الثالث من شهر ربيع الآخر1441هـ الموافق الثلاثون من شهر نوفمبر 2019م مناسبة مرور خمسة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية.

حيث يحتفي الوطن والمواطنون والمقيمون في مملكتنا الغالية بهذه الذكرى بقلوب ملؤها الحب والإطمئنان والإنجاز والعطاء.

فقد شهدت الدولة في ظل قيادتنا الرشيدة العديد من الإنجازات والمبادرات التي استقطبت اهتمام العالم بأسره تجاه مهبط الوحي حيث باتت المملكة العربية السعودية في طليعة الدول الرائدة في المنطقة والعالم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعمرانية.

إننا نفخر ونعتز بقيادة عملت من أجل ترسيخ المزيد من المشروعات التطويرية العملاقة، لتحتل مملكتنا الحبيبة موقعها الفريد على الخريطة العالمية لتجذب أنظار العالم نحو ما تحققه بإستمرار من ريادة وتقدم وتطور عم بالخير الوفير أبناء المملكة العربية السعوديةوكافة الزائرين والمقيمين على أرضها..

ولايفوتنا اليوم أن ننتهز هذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوبنا لكي نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة بأن نواصل المسيرة معاً نحو نماء ورخاء هذا الوطن والعمل على الإرتقاء به والوصول به إلي مصاف أكثر الدول تقدما وإزدهاراً في العالم..