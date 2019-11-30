المملكة تُدين وتستنكر عملية الطعن التي وقعت في لندن

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها لعملية الطعن التي وقعت في عاصمة المملكة المتحدة لندن، وأسفر عنها إصابة عدد من الأشخاص. وجددت الوزارة في بيان اليوم (الجمعة) التأكيد على رفض المملكة وشجبها للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأياً كان مصدره وأهدافه. كما أكدت على تضامن المملكة التام مع المملكة المتحدة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت اليوم الجمعة، أن قوات مكافحة الإرهاب في البلاد تجري تحقيقاً في عملية طـعن وقعت عند جسر لندن، مؤكدة أن الأمر يتعلق بعمل “إرهـابي”.