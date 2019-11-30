بالصور.. نائب أمير جازان يقف ميدانيًا على حالة الأحياء والميادين بعد هطول الأمطار

وقف الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ميدانيًا، مساء أمس الجمعة، على العديد من الأحياء والميادين في مدينة جيزان، بعد الأمطار التي شهدتها المدينة، وجميع محافظات المنطقة خلال الأيام الماضية.

واستمع نائب أمير منطقة جازان، خلال الجولة الميدانية، إلى شرح مفصل من وكيل أمين منطقة جازان للخدمات الدكتور إبراهيم بن أحمد الخياط عن كميات الأمطار، التي شهدتها المدينة وبقية المحافظات، والأعمال والجهود التي قامت بها الأمانة؛ بالتعاون مع الجهات الخدمية ذات العلاقة والمتمثلة في التعامل الصحيح مع الأمطار الغزيرة، التي شهدتها مدينةً جيزان وبقية المحافظات وتصريفها بكل كفاءة واقتدار؛ بفضل الله تعالى ثم بفضل ما وفَّرته الحكومة الرشيدة من آليات وإمكانات متطورة وكوادر بشرية مؤهلة.

حماية وسلامة المواطنين والمقيمين

وشدَّد نائب أمير منطقة جازان على أهمية الجهود، التي تبذلها الجهات المختصة؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وأمير منطقة جازان، من خلال العمل الدائم والمتواصل لكل ما يضمن حماية وسلامة المواطنين والمقيمين بالمنطقة.

ووجَّه نائب أمير المنطقة ببذل المزيد وتضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية؛ بالتعاون مع المواطن والمقيم للقيام بكل ما يخدم الوطن والمواطن، ويحقق الصالح العام؛ سائلًا الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.

هطول أمطار رعدية

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لليوم السبت، لافتة إلى هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على بعض المناطق.

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وعبر موقعها الرسمي على الإنترنت، توقَّعت هيئة الأرصاد هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق (عسير، الباحة، ومكة المكرمة) تمتد إلى السواحل منها، كذلك على منطقة جازان، لافتة إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية على الجزء الشمالي، والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي، فسوف تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين .

موجة باردة تستمر ثلاثة أيام

من ناحيته، توقَّع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، حالة ماطرة ترافقها موجة باردة تستمر لثلاثة أيام؛ بدءًا من الأحد المقبل حتى الثلاثاء التالي.

وقال الراصد الجوي، عبر حسابه بموقع التواصل «تويتر»، إن الموجة الجديدة ستؤثر على السعودية والكويت واحتمال البحرين والإمارات، مضيفًا أن الحالة في مجملها خفيفة مع بعض الغزارة في مواقع معينة.