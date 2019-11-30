متحدِّث أمانة جازان يكشف مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار

قال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان عبدالعزيز الريثي، إن الأمانة انتهت مؤخرًا من دراسات لمشاريع تصريف مياه الأمطار بالمدينة، وتهدف لتوسعة محطة تصريف مياه الأمطار الحالية، وإضافة شبكة مياه جديدة لإحياء المدينة الشمالية، وهذه المشروعات حاليًا تحت إجراءات الترسية.

وشهدت مدينة جيزان، أمس الجمعة، أمطارًا غزيرة استمر هطولها ساعات متواصلة، وباشرت الفِرق الميدانية بالأمانة مهامها فور هطولها لتصريف تجمعات مياه الأمطار في المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار، وما زال العمل جاريًا لنزح أي تجمعات مياه متبقية.

شبكة تصريف الأمطار

وعن شبكة تصريف الأمطار، أكَّد المتحدث الرسمي أن شبكة تصريف مياه الأمطار المنفَّذة بمدينة جيزان تبلغ أطوالها 14.5 كم، وتمثل نسبة 25% من إجمالي مساحة المدينة، وتعمل بكفاءة؛ إذ قامت بتصريف مياه الأمطار من الطرق والأحياء السكنية المخدومة بتلك الشبكة؛ بواسطة محطة الرفع التي تعمل بها ثلاث مضخات، وتقوم بطرد المياه بطاقة 4.5 متر مكعب في الثانية، وتصريفها إلى البحر مباشرة، وبالنسبة للمواقع التي لا تشملها شبكة تصريف مياه الأمطار المنفَّذة في المدينة، فقد تمت مباشرة نزحها بواسطة فِرق الأمانة الميدانية والعمالة والآليات والمعدات المخصصة لذلك؛ إذ قامت الفِرق الميدانية بسحب ونزح كميات كبيرة من مياه الأمطار من الشوارع، ولا يزال العمل مستمرًّا على مدار الساعة لنزح أي تجمعات مياه متبقية.

مشاريع درء أخطار السيول

كما أوضح المتحدث الرسمي للأمانة، أن هناك مشاريع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، التي تبلغ تكاليفها 550 مليون ريال.

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وأكَّد أن تلك المشاريع موزَّعة على مشاريع أمانة المنطقة لتنفيذها في مدينة جيزان، وعلى مشاريع بلديات المنطقة المرتبطة بها، والبالغ عددها (25) بلدية في محافظات ومراكز وقرى المنطقة.

وتشمل تلك المشاريع، مشروع للدراسات الهيدرولوجية لتحديد النقاط الحرجة في المنطقة، ومشروع لتوسعة الطاقة الاستيعابية لمحطة تصريف مياه الأمطار الحالية بمدينة جيزان، ومشروع شبكة ومحطة تصريف مياه الأمطار للأحياء الشمالية لمدينة جيزان، بالإضافة لمشاريع درء أخطار السيول بمحافظات ومراكز وقرى المنطقة، ويجري استلام بعضها حاليًا، وبعضها الآخر ما زال تحت التنفيذ؛ إذ تم التركيز عند دراسة هذه المشاريع على إعطاء الأولوية لمشاريع درء أخطار السيول للأودية المارة بمدينة جيزان، وبمحافظات ومراكز وقرى المنطقة.

فِرق الطوارئ والكوارث على مدار الساعة

وتؤكِّد أمانة منطقة جازان عبر متحدثها الرسمي، أن فِرق الطوارئ والكوارث الميدانية تعمل على مدار الساعة مع مشرفي الفِرق والعمال والمعدات والآليات في جميع شوارع وأحياء مدينة جيزان، وفي بلديات المنطقة؛ وذلك لنزح تجمعات مياه الأمطار غير المخدومة بشبكة التصريف، وفتح الطرق التي أغلقتها السيول في المحافظات الجبلية، وذلك بمتابعة من أمين المنطقة؛ إنفاذًا لتوجيهات أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وتوجيهات ومتابعة نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.