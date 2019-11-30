السعودية اليوم / قتيلان بعملية الطعن في لندن



لندن 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

أسفر الهجوم الإرهابي الذي نُفذ بالسكين عند جسر لندن أمس عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، حسبما أفاد بيان للشرطة البريطانية.

وأعلنت الشرطة اليوم أن منفذ الاعتداء هو سجين سابق كان قد أدين عام 2012 م بارتكاب جرائم إرهابية، مشيرة إلى عدم السعي لتعقب أي مشتبه به آخر فيما يتعلق بالحادث.

وعلق حزبا المحافظين والعمال حملاتهما الانتخابية عقب الهجوم الذي يأتي قبيل أيام من الانتخابات التشريعية.

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07:11ت م

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