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عاجل.. إفشال استهداف احتفالات عدن بالاستقلال بتفجير عبوات ناسفة السبت 30 نوفمبر 2019 ألقت قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين، فجر اليوم السبت، القبض على عناصر إرهابية وبحوزتهم عبوات ناسفة.

وأفادت مصادر بأن الإرهابيين كانوا يضعون العبوات الناسفة بداخل حقيبة ملابس على متن صالون في نقطة دوفس بأبين. وأوضحت المصادر أن العبوات الناسفة كانت في اتجاهها لاستهداف احتفال الجنوبيين في ذكرى الاستقلال 30 نوفمبر الماوفق اليوم السبت.

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