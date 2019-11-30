السعودية | “الصحة” تنفي ما يتداول من صورة لتحذير عاجل من الوزارة عن سجائر مجهولة

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض أوضحت وزارة الصحة يوم الجمعة، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن الصورة المرفقة “تحذير عاجل من وزارة الصحة” عن أنواع من السجائر المجهولة من التبغ تسبب أمراضاً مختلفة من فتق الرئة، وأكدت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر، بأن كافة منتجات التبغ مضرة بالصحة، وللإقلاع الحجز في أقرب عيادة للإقلاع عن التدخين بالإتصال على الرقم937 .

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