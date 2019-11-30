اصطدام مركبتين يعيق المرور بطريق الملك خالد بالعاصمة المقدسة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية 911، في وقت متأخر أمس الجمعة، اصطدام مركبتين على طريق الملك خالد بالعاصمة المقدسة.

اصطدام مركبتين

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه وقع حادث اصطدام مركبتين على طريق الملك خالد بالعاصمة المقدسة، أدى إلى إعاقة الحركة المرورية في الطريق.

وأضاف، أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وجارٍ العمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي، وسط ظروف جوية متقلبة بالمنطقة.

أمطار رعدية ورياح مثيرة

وعبر صفحتها الرسمية، قالت هيئة الأرصاد: ما زالت التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (القصيم، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية)، فيما توقَّعت الهيئة تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، والمرتفعات الجنوبية الغربية .

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حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، حسب توقعات هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي، فستكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

كما أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية 911، هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من طريق الساحل القديم.

الابتعاد عن مجاري السيول

وطالب المركز الوطني للعمليات الأمنية، حسبما أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها على «تويتر»، بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.