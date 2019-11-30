أعلن المركز الوطني للعمليات الوطنية بوزارة الداخلية 911، مساء أمس الجمعة، اصطدام شاحنتين على طريق الطائف- الرياض، ما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية.

اصطدام شاحنتين

أوضح المركز الوطني للعمليات الوطنية، خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه وقع حادث اصطدام شاحنتين على طريق الطائف- الرياض قبل مركز عشيرة باتجاه الطائف، ما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية في الطريق.

وأضاف المركز، أن الجهات المختصة تمت مباشرة الحادث، وجارٍ العمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي.

أمطار غزيرة على الطائف

شهدت محافظة الطائف، أمس الجمعة، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على المحافظة؛ حيث شملت (الهدا، والشفا، ومعشي، ومسرة، والشرفية، والقيم، والحلقة، والطائف الجديد)، إضافة إلى سوق عكاظ والحوية.

جاء ذلك في بيان نشرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على موقعها، أمس الجمعة، وتوقَّعت الهيئة هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار- أمس الجمعة- على مناطق (القصيم، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية).

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ضباب خلال الليل

ولفتت الهيئة إلى إمكانية تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية

3 أيام موجة باردة

من ناحيته، توقّع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، حالة ماطرة ترافقها موجة باردة تستمر لثلاثة أيام؛ بدءًا من الأحد المقبل وحتى الثلاثاء التالي.

وقال الراصد الجوي- عبر حسابه بموقع التواصل «تويتر»-، إن الموجة الجديدة ستؤثر على السعودية والكويت واحتمال البحرين والإمارات، مضيفًا أن الحالة في مجملها خفيفة مع بعض الغزارة في مواقع معينة.

حالة عدم استقرار

في السياق ذاته، أشار خبير الأرصاد حسن كراني، عبر حسابه بموقع «تويتر»، إلى أن حالة من عدم الاستقرار في الأجواء.

وتابع كراني قائلًا: «إن الاضطراب المداري على بحر العرب، أعاد تموين أجوائنا بكمية كبيرة من بخار الماء وساعد في عودة عدم الاستقرار، مع استمراره لمنتصف الأسبوع المقبل، وفرصة أمطار على الغربية وجنوبًا حتى جازان، والوسطى وجنوبها وجنوب غربها، والقطاع الشرقي، والشمالية الشرقية، مع نشاط للرياح وتدهور للرؤية».