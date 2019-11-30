بالفيديو.. الأمطار الغزيرة تقتحم المنازل وتربك حركة السير في جازان

شهدت مدينة جازان وبعض محافظات وقرى المنطقة، اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة؛ ما أدى إلى حدوث ارتباك شديد بالطرق واستياء من السكان.

وقد أدت الأمطار الغزيرة، إلى تضرر عديد من سيارات المواطنين، فضلًا عن أن هطولها بكثافة أدى إلى دخول المياه لبعض المنازل؛ حيث استمر الهطول لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة، نتج عنه تجمع مياه الأمطار في الطرقات الرئيسة وداخل الأحياء السكنية.

مطالب بالتحرك السريع

وطالب المواطنون الجهات المعنية بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات العاجلة لإزالة تجمعات المياه الراكدة، خوفًا على صحتهم وصحة أبنائهم من أية أضرار بيئية قد تنتج عن هذه المياه الملوثة، فيما شدد الأهالي على وجوب تكثيف فرق رش المبيدات للقضاء على البعوض الناقل للأمراض.

من ناحيتها، باشرت جهتا الدوريات الأمنية والمرور بالمواقع المتضررة لمتابعة حركة السير أثناء وبعد هطول الأمطار، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حفاظًا على سلامة قائدي المركبات ومرافقيهم.

توقعات الأرصاد

وقد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد السبت، لافتة إلى هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على بعض المناطق.

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وعبر موقعها الرسمي على الإنترنت، توقعت هيئة الأرصاد، هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق (عسير، الباحة، مكة المكرمة) تمتد إلى السواحل منها، كذلك على منطقة جازان، لافتة إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع، أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية على الجزء الشمالي، والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي، فسوف تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين .

أمطار على الطائف

وقد هطلت، الجمعة، أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف شملت (الهدا، والشفا، ومعشي، ومسرة، والشرفية، والقيم، والحلقة، والطائف الجديد، إضافة إلى سوق عكاظ والحوية).

وفي بيان نشرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على موقعها اليوم الجمعة، أكدت هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (القصيم، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية).