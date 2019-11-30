بالصور.. «سهل» تطلق المرحلة الثانية لمبادرة مجتمع واحد

أطلقت الشركة السعودية لتمويل المساكن «سهل» بالتعاون مع جمعية «بنيان وفريق واحد التطوعي» المرحلة الثانية لمبادرة مجتمع واحد؛ وذلك خلال حفل نظمته بهذا الشأن.

ترميم المنازل

‎كما أعلنت الشركة السعودية لتمويل المساكن استمرارها في دعم المبادرة والتكفل بترميم 50 منزلًا من منازل ذوي الدخل المحدود وتقديم المساعدة في ترميم المنازل وكفالة حق العيش الكريم في مسكن متكامل.

‎من جهته أشاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتمويل «سهل» عبدالإله بن صالح آل الشيخ بجهود المبادرة، مؤكدًا أن دعم هذه الفئة يعد جزءًا من مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية لهذا الوطن المعطاء؛ حيث تسعى المبادرة إلى تنمية روح العطاء وتعزيز روابط الأخوة بين أفراد المجتمع وغرس روح المسؤولية.

فتح باب التطوع

‎وفي نفس السياق تم الإعلان عن فتح المجال في المبادرة للراغبين في التدريب و التطوع في أعمال الترميم وتكريم المتطوعين المشاركين في المبادرة خلال الأعوام الماضية.

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‎وتهدف المبادرة إلى مساعدة الأسر المتعففة غير القادرة على امتلاك منازل جديدة لهم، وذلك بترميم وتجهيز منازلهم الحالية لتوفير مسكن ملائم لهم وتسهيل حياتهم اليومية بتوفير الاحتياجات الأساسية والمتطلبات وخوض تجربة المنزل الجديد.

تستقبل مبادرة مجتمع واحد من «سهل» طلبات الأسر المتعففة التي تحتاج منازلهم إلى إعادة تأهيل وترميم من خلال جمعية بنيان الخيرية؛ حيث يقومون بمعاينة المنازل مع بيان مدى أحقيتها في الحصول على الدعم، تتبعها مرحلة الاستعانة بذوي الاختصاص من مقاولين ومهندسين من أعضاء المبادرة لعمل الإجراءات اللازمة وتحديد المواد المطلوبة في عملية الترميم، والشروع في العمل.

مشاركة إيجابية

‎وأفاد المشرف العام على المبادرة عبدالمجيد الدسيماني، بأنها تأتي ضمن المشاركة الإيجابية في بناء الوطن والبذل والعطاء وترجمة هذه المعاني تجاه المجتمع وترسيخ تعاليم ديننا الحنيف في مساعدة المحتاجين والسعي في قضاء حوائج الناس؛ كونه من أعظم الأعمال التي يحبها الله من خلال العمل التطوعي.

‎جدير بالذكر أن المبادرة في مرحلتها السابقة تمكنت من ترميم وتأهيل أكثر من 33 مسكنًا وكانت كل أعمال البناء والصيانة تتم بأيادي شباب وشابات سعوديات من مختلف الأعمار؛ حيث تطوعوا لمساعدة هذه الأسر وبمشاركة العديد من المؤثرين لإدخال البهجة والفرح في نفوس المستفيدين.