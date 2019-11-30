911: احتجاز عائلة داخل مركبتهم بسبب جريان الأودية

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) ، مساء اليوم الجمعة، احتجاز عائلة في وادي شصرة بمحافظة القنفذة، مناشدًا الجميع بأخذ الحيطة والحذر.

وعبر صفحته الرسمية على «تويتر»، قال مركز العمليات الأمنية «911»: «عدم أخذ الحيطة والحذر أثناء جريان الأودية، تسبب في احتجاز عائلة داخل مركبتهم في وادي «شصرة» بمحافظة القنفذة، مؤكدًا أن فرق الدفاع المدني باشرت الواقعة، وتم إنقاذ الأسرة وهم بصحة جيدة».

ومن ناحيتها، حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من التقلبات الجوية ليوم الجمعة، لافتة إلى هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

أمطار رعدية ورياح مثيرة

وعبر صفحتها الرسمية، قالت هيئة الأرصاد: ما زالت التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (القصيم، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية)، فيما توقعت الهيئة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية .

من ناحيته، توقّع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، حالة ماطرة ترافقها موجة باردة تستمر لثلاثة أيام بدءًا من الأحد المقبل حتى الثلاثاء التالي.

Advertisements

وقال الراصد الجوي -عبر حسابه بموقع التواصل «تويتر»، إن الموجة الجديدة ستؤثر على السعودية الكويت واحتمال البحرين والإمارات، مضيفًا أن الحالة في مجملها خفيفة مع بعض الغزارة في مواقع معينة.

حالة عدم استقرار

في السياق ذاته، أشار خبير الأرصاد حسن كراني، عبر حسابه بموقع «تويتر» إلى حالة من عدم الاستقرار في الأجواء.

وتابع كراني، قائلًا: «إن الاضطراب المداري على بحر العرب، أعاد تموين أجوائنا بكمية كبيرة من بخار الماء وساعد في عودة عدم الاستقرار، مع استمراره لمنتصف الأسبوع المقبل، وفرصة أمطار على الغربية وجنوبًا حتى جازان، والوسطى وجنوبها وجنوب غربها، والقطاع الشرقي، والشمالية الشرقية، مع نشاط للرياح وتدهور للرؤية».